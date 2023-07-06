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Наймолодшій загиблій у Львові було 32 роки, найстаршій – 63. У місті оголосили дводенну жалобу

Олександр ШумілінЧетвер, 6 липня 2023, 14:25
Наймолодшій загиблій у Львові було 32 роки, найстаршій – 63. У місті оголосили дводенну жалобу
ФОТО ДСНС

Наймолодшій жінці, яка загинула в результаті нічного обстрілу росіянами Львова, було лише 32 роки.

Джерело: повідомлення керівника Львівської ОВА Максима Козицького

Уточнено: Спочатку Козицький повідомив, що наймолодшій дівчині, яку вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21, а найстаршій загиблій – 95. Пізніше він опублікував уточнююче повідомлення. 

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Пряма мова: "Уточнена інформація щодо віку загиблих! Сьогодні вночі від російської ракети у Львові загинули:

  • Анастасія, 32 роки
  • Мирослава, 60 років, мама Анастасії
  • Михайло, 35 років
  • Ірина, 63 роки

Попередні дані були записані зі свідчень сусідів. Прошу вибачення за неточність".

Деталі: У Львові оголосили дводенну жалобу. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими ще можуть бути люди. Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання).

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"Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей. Дуже прикро", - розповів Козицький.

Передісторія:

  • В ніч на 6 липня Росія завдала удару ракетами "Калібр" по Львову і влучила у багатоповерховий будинок.
  • У результаті щонайменше 4 людини загинули, 37 дістали порання, пошкоджені близько 30 будинків і знищені близько пів сотні авто.

Теми: Львівракетний ударвійна
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