Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 

Після кілької резонансних рослідувань президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра вирішили тимчасово відсторонити від виконання обовʼязків і провести аудит діяльності компанії.

Джерело: глава КМДА Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "На мою вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ "Київміськбуд", де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм.

На цей час керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків".

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Деталі: Депутати Київради також створили тимчасову контрольну комісію, яка теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва.

Наглядова рада доручила "Київміськбуду" продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами.

Що було раніше: Журналісти з'ясували, що Кушнір, який у травні 2023 року підкорив Еверест, покинув територію України через довідку про інвалідність.

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У його пресслужбі підтвердили, що Кушнір має третю групу інвалідності, бо з 2005 року бореться із меланомою. Йому було проведено низку операцій з видалення метастаз у різних органах та видалення самих внутрішніх органів.

Там також заявили, що Кушнір досвідчений альпініст, який піднявся на два "восьмитисячника" та сім "семитисячників".

Підкорення Евересту було його мрією, яку вдалось здійснити у 2023 році.

Довідково: Кушнір більше 10 років займає посаду президента "Київміськбуду". Bihus.Info наголошує, що компанія на 80% належить місту Київ. На початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

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