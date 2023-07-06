Поліція відкрила справу через зачинені укриття у Львові. Садовий проблему заперечує
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що через інформацію про зачинені укриття у Львові під час нічного обстрілу поліція відкрила кримінальне провадження. Мер Львова Андрій Садовий каже, що біля будинку, куди влучила ракета, укриття працювали.
Джерело: повідомлення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Садовий в коментарі "Радіо Свобода"
Пряма мова Клименка: "Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені.
Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України - Залишення в небезпеці".
Деталі: Раніше Садовий заявив, що біля будинку, в який влучила російська ракета в ніч на 6 липня, було робоче укриття, але в ньому під час тривоги перебули 5 людей.
Пряма мова Садового: "Наведу простий приклад – тут біля будинків, які зруйновані, є дуже велике укриття. Щоб ви зрозуміли, на час тривоги, там було всього п’ять людей. І люди, які зазнали уражень, це люди, які не пішли в укриття.
Велика кількість людей проігнорувала сигнал тривоги. Оце є трагедія. Так, можливо, деякі укриття не є ідеальними. Але вони є. Вони в робочому стані".
"Якщо ви будете робити фотофіксацію у час тривоги, то так, ви будете мати певну частину укриттів закритими. Треба почекати декілька хвилин, поки люди спустяться з будинку, його відкриють".
Передісторія:
- В ніч на 6 липня Росія завдала удару ракетами "Калібр"по Львову і влучила у багатоповерховий будинок.
- У результаті щонайменше 4 людини загинули, 37 дістали порання, пошкоджені близько 30 будинків і знищені близько пів сотні авто.