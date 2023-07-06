Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поліція відкрила справу через зачинені укриття у Львові. Садовий проблему заперечує

Олександр ШумілінЧетвер, 6 липня 2023, 13:15
Поліція відкрила справу через зачинені укриття у Львові. Садовий проблему заперечує
Фото ілюстративне

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що через інформацію про зачинені укриття у Львові під час нічного обстрілу поліція відкрила кримінальне провадження. Мер Львова Андрій Садовий каже, що біля будинку, куди влучила ракета, укриття працювали.

Джерело: повідомлення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Садовий в коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова Клименка: "Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені.

Реклама:

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України - Залишення в небезпеці".

Деталі: Раніше Садовий заявив, що біля будинку, в який влучила російська ракета в ніч на 6 липня, було робоче укриття, але в ньому під час тривоги перебули 5 людей.  

Пряма мова Садового: "Наведу простий приклад – тут біля будинків, які зруйновані, є дуже велике укриття. Щоб ви зрозуміли, на час тривоги, там було всього п’ять людей. І люди, які зазнали уражень, це люди, які не пішли в укриття.

ВІДЕО ДНЯ

Велика кількість людей проігнорувала сигнал тривоги. Оце є трагедія. Так, можливо, деякі укриття не є ідеальними. Але вони є. Вони в робочому стані".

"Якщо ви будете робити фотофіксацію у час тривоги, то так, ви будете мати певну частину укриттів закритими. Треба почекати декілька хвилин, поки люди спустяться з будинку, його відкриють".

Передісторія:

  • В ніч на 6 липня Росія завдала удару ракетами "Калібр"по Львову і влучила у багатоповерховий будинок.
  • У результаті щонайменше 4 людини загинули, 37 дістали порання, пошкоджені близько 30 будинків і знищені близько пів сотні авто.

Теми: СадовийЛьвіввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Садовий
УПЦ МП більше не існує у Львові – мер
Садовий пояснив, чому одним зовсім не вимикають світло, а іншим – тричі на добу
У Львові призупиняють подачу тепла
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: