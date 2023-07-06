У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих

Тут і далі карти з сайту svaboda.org

У Білорусі почали демонтувати наметові табори на трьох основних полігонах, де раніше навчали російських мобілізованих.

Джерело: Радые Свабода, яке проаналізувало супутникові знімки служби Planet Labs

Деталі: Ліквідацію польових таборів зафіксували супутникові знімки.

Реклама:

Видання повідомляє, що наразі невідомо, чи будуть вони переміщені в інші місця, чи використані для чогось іншого.

Зокрема, прибирають табір на Обуз-Лесновському полігоні під Барановичами.

На знімку від 6 червня видно велике наметове містечко, а на фото, зробленому 4 липня, табору на полігоні фактично вже немає, триває його розбір.

ВІДЕО ДНЯ

Фото свідчать, що табір, який перебував на цьому полігоні із середини жовтня 2022 року, почали ліквідувати не раніше 30 червня.

На початку березня 2023 року в таборі відбулася ротація російських мобілізованих. Потім невелику кількість наметів зняли. Після цього на полігон майже не звозили важку військову техніку.

Станом на 6 червня на цьому місці залишалося ще близько 150 наметів, у яких могли проживати близько 3000 осіб.

Також супутник зафіксував демонтаж наметового містечка на території Лепельського полігону.

Російські війська перебували на цьому полігоні з середини жовтня 2022 року.

На знімку від 2 липня ще стоїть усе наметове містечко, але через 2 дні − на знімку від 4 липня − видно, що воно перебуває в процесі демонтажу.

За даними Радые Свабода, ще на 2 липня тут було близько 75 військових наметів, у яких могли жити близько 1500 осіб.

Також змінилася ситуація на військовому полігоні "Репіща" під Осиповичами.

За даними видання, російські військові стали активно відвідувати полігон Репіща під Осиповичами ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Там був великий госпіталь і багато військової техніки.

Станом на 29 червня тут було близько 30 військових наметів, у яких могли жити близько 600 осіб.

На супутникових знімках видно, що табір почали розбирати 3 липня, а на фото від 4 липня його вже немає.

Усе це свідчить про те, що три найбільші табори для підготовки нібито мобілізованих російських солдатів почали ліквідовувати фактично одночасно − на початку липня.

Практично в цей самий час почалося будівництво наметового містечка в селі Ціль Осиповицького району. Його нібито розбивають для найманців ПВК "Вагнера".

За даними Радые Свабода, на сьогодні це найбільший табір на території Білорусі. Він складається щонайменше з 303 військових наметів, у яких, за різними оцінками, можуть розміститися до 15 тисяч осіб.