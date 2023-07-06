Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих

Ірина БалачукЧетвер, 6 липня 2023, 13:28
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Тут і далі карти з сайту svaboda.org

У Білорусі почали демонтувати наметові табори на трьох основних полігонах, де раніше навчали російських мобілізованих.

Джерело: Радые Свабода, яке проаналізувало супутникові знімки служби Planet Labs 

Деталі: Ліквідацію польових таборів зафіксували супутникові знімки.

Видання повідомляє, що наразі невідомо, чи будуть вони переміщені в інші місця, чи використані для чогось іншого.

Реклама:

Зокрема, прибирають табір на Обуз-Лесновському полігоні під Барановичами. 

 

На знімку від 6 червня видно велике наметове містечко, а на фото, зробленому 4 липня, табору на полігоні фактично вже немає, триває його розбір.

Фото свідчать, що табір, який перебував на цьому полігоні із середини жовтня 2022 року, почали ліквідувати не раніше 30 червня.

ВІДЕО ДНЯ

На початку березня 2023 року в таборі відбулася ротація російських мобілізованих. Потім невелику кількість наметів зняли. Після цього на полігон майже не звозили важку військову техніку.

Станом на 6 червня на цьому місці залишалося ще близько 150 наметів, у яких могли проживати близько 3000 осіб.

Також супутник зафіксував демонтаж наметового містечка на території Лепельського полігону. 

 

Російські війська перебували на цьому полігоні з середини жовтня 2022 року.

На знімку від 2 липня ще стоїть усе наметове містечко, але через 2 дні − на знімку від 4 липня − видно, що воно перебуває в процесі демонтажу.

За даними Радые Свабода, ще на 2 липня тут було близько 75 військових наметів, у яких могли жити близько 1500 осіб.

Також змінилася ситуація на військовому полігоні "Репіща" під Осиповичами. 

 

За даними видання, російські військові стали активно відвідувати полігон Репіща під Осиповичами ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Там був великий госпіталь і багато військової техніки.

Станом на 29 червня тут було близько 30 військових наметів, у яких могли жити близько 600 осіб.

На супутникових знімках видно, що табір почали розбирати 3 липня, а на фото від 4 липня його вже немає.

Усе це свідчить про те, що три найбільші табори для підготовки нібито мобілізованих російських солдатів почали ліквідовувати фактично одночасно − на початку липня.

Практично в цей самий час почалося будівництво наметового містечка в селі Ціль Осиповицького району. Його нібито розбивають для найманців ПВК "Вагнера".

За даними Радые Свабода, на сьогодні це найбільший табір на території Білорусі. Він складається щонайменше з 303 військових наметів, у яких, за різними оцінками, можуть розміститися до 15 тисяч осіб.

Теми: БілорусьРосіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
Білорусь
Влада Білорусі заборонила ходити по лісах на кордоні з Україною
У Білорусі помер відомий художник-політв'язень
У Білорусі заявили, що "вагнерівці" навчатимуть білорусів вести бої
Останні новини
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
21:35
Медіагрупа Пригожина остаточно не закрита, а тролі продовжують активність – FT
Усі новини...
Реклама: