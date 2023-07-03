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З’явилися фото таборів у Білорусі, де, ймовірно, житимуть "вагнерівці"

Тетяна Лозовенко, Валентина РоманенкоПонеділок, 3 липня 2023, 18:34
З’явилися фото таборів у Білорусі, де, ймовірно, житимуть вагнерівці
Фото з Telegram-каналу Сирена

ЗМІ оприлюднили фото таборів у Білорусі, де, ймовірно, розміщуватимуться найманці "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина.

Джерело: Telegram-канал Сирена, моніторингова група Беларускі Гаюн, коментар речника ДПСУ Андрія Демченка 

Деталі: За інформацією Telegram-каналу, будівництво таборів розгорнули в Осиповицькому районі (південний захід Могильовської області).

Канал повідомляє, що фото зроблені місцевим жителем. На них можна помітити намети М-30, а всередині – дерев'яні нари і настили. В одному наметі може розміститися до 60 осіб, а на встановлення кожного витрачається не більше 30 хвилин.

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Дослівно Гаюн: "Кілька днів тому ми підраховували, що на супутникових знімках табору в селі Ціль під Осиповичами розбито близько 298 наметів. У кожному може розташовуватися по 30 осіб. З огляду на те, що частина наметів – для госппотреб, то можна сказати, що табір розбито приблизно для 8 000 осіб.

Також зазначимо, що фотографії підтверджують інформацію про те, що в с. Ціль "будують нари і туалети" та "триває спорудження дворівневих нар із дерева", "збирають лавки і столи" та "встановлюють намети".

Доповнено: На прохання уточнити, чи фіксувалося прибуття російських наманців у Білорусь, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив наступне: "Прибуття підрозділів ПВК "Вагнер" наразі не спостерігається".

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Передісторія:

  • Російське видання "Вёрстка" повідомило, що в Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" після домовленостей з Олександром Лукашенком, який вів переговори з Євгеном Пригожиним.
  • Державна прикордонна служба України спростовувала цю інформацію. У ДПСУ наголосили, що розвідка ретельно відстежує ситуацію в країні, яка є поплічником держави-агресора РФ.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 червня заявив, що в Білорусі не будують таборів для ПВК "Вагнер", але за необхідності "допоможуть із розміщенням".
  • "Ми поки ніяких таборів не будуємо. Але якщо вони захочуть (я так розумію, вони дивляться окремі території), ми їх розмістимо. Ставте намети, будь ласка. Але поки що вони перебувають у Луганську у своїх таборах... Ми їм запропонували одну з покинутих частин. Будь ласка - паркан є, все є. Ставте намети. Чим можемо, допоможемо. Поки визначаться, чим їм займатися", - заявив білоруський диктатор.

Теми: БілорусьВагнерПригожинбудівництво
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