З’явилися фото таборів у Білорусі, де, ймовірно, житимуть "вагнерівці"

ЗМІ оприлюднили фото таборів у Білорусі, де, ймовірно, розміщуватимуться найманці "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина.

Джерело: Telegram-канал Сирена, моніторингова група Беларускі Гаюн, коментар речника ДПСУ Андрія Демченка

Деталі: За інформацією Telegram-каналу, будівництво таборів розгорнули в Осиповицькому районі (південний захід Могильовської області).

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Канал повідомляє, що фото зроблені місцевим жителем. На них можна помітити намети М-30, а всередині – дерев'яні нари і настили. В одному наметі може розміститися до 60 осіб, а на встановлення кожного витрачається не більше 30 хвилин.

Дослівно Гаюн: "Кілька днів тому ми підраховували, що на супутникових знімках табору в селі Ціль під Осиповичами розбито близько 298 наметів. У кожному може розташовуватися по 30 осіб. З огляду на те, що частина наметів – для госппотреб, то можна сказати, що табір розбито приблизно для 8 000 осіб.

Також зазначимо, що фотографії підтверджують інформацію про те, що в с. Ціль "будують нари і туалети" та "триває спорудження дворівневих нар із дерева", "збирають лавки і столи" та "встановлюють намети".

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Доповнено: На прохання уточнити, чи фіксувалося прибуття російських наманців у Білорусь, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив наступне: "Прибуття підрозділів ПВК "Вагнер" наразі не спостерігається".

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