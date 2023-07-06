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Human Rights Watch звинувачує Україну в застосуванні заборонених боєприпасів

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 липня 2023, 14:18
Human Rights Watch звинувачує Україну в застосуванні заборонених боєприпасів
Фото: Getty Images

Міжнародні правозахисники з Human Rights Watch заявили, що ЗСУ причетні до начебто застосування касетних боєприпасів, що призвело до жертв серед цивільного населення.

Джерело: повідомлення Human Rights Watch

Дослівно: "Нове дослідження Human Rights Watch виявило, що українські ракетні обстріли касетними боєприпасами підконтрольних Росії територій в Ізюмі та його околицях на сході України протягом 2022 року призвели до численних жертв серед українського цивільного населення".

Деталі: В HRW підрахували, що внаслідок удару по окупованому Ізюму, загинуло щонайменше 8 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення, однак загальна кількість загиблих та поранених може бути більшою.

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Правозахисники повідомили, що 6 червня звернулись до міністра оборони України з коротким викладом своїх висновків та проханням про зустріч. В Міноборони відповіли письмово, що "касетні боєприпаси не використовувалися в межах або навколо міста Ізюм у 2022 році, коли воно перебувало під російською окупацією".

При цьому у HRW нагадали, що відповідно до Женевських конвенцій 1949 року, які застосовуються до "збройного конфлікту" в Україні, всі сторони зобов'язані розслідувати і належним чином переслідувати військові злочини, скоєні їхніми силами або на їхній території.

В організації також застерегли США від передачі касетних боєприпасів Україні. "Передача цієї зброї неминуче призведе до довготривалих страждань цивільного населення і підірве міжнародний осуд її використання", - зазначили правозахисники.

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У Human Rights Watch також визнали, що й російські війська використовують касетні боєприпаси. "Обидві країни повинні припинити використання цієї зброї невибіркової дії, і жодна країна не повинна постачати касетні боєприпаси через їхню передбачувану небезпеку для цивільного населення", - говориться у повідомленні.

Що було раніше: Перед цим телеканал CBS News з посиланням на неназваних американських посадовців, повідомив, що США вже цього тижня можуть ухвалити рішення про передачу Україні касетних боєприпасів.

Теми: зброяУкраїнаРосіяСША
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