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На днях у Макіївці ЗСУ знищили склад ракет до "Градів" – Міноборони

Альона Мазуренко Четвер, 6 липня 2023, 14:46
На днях у Макіївці ЗСУ знищили склад ракет до Градів – Міноборони
скриншот

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські артилеристи знищили у Макіївці склад артснарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "ГРАД" ворога.

Джерело: Маляр в Telegram

Дослівно: "Вже можу розповісти більше про влучання в Макіївці. Це яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар.

Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "ГРАД".

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Деталі: Маляр додала, що тільки за минулу добу було знищено 6 складів боєприпасів ворога на одному лише таврійському напрямку.

Що передувало: Ввечері 4 липня в окупованій Макіївці пролунали кілька вибухів, над містом спостерігають клуби диму.

Влучання в Макіївці в склад боєприпасів сталося на недобудованому мікрорайоні "Моноліт". А саме - між шахтою Бутовською і міською лікарнею № 2.

ВІДЕО ДНЯ

Російські загарбники також заявили, що внаслідок обстрілу тимчасово окупованої Макіївки спалахнула велика пожежа на нафтобазі.

Ліквідація пожежі на Макіївській нафтобазі тривала близько 15 годин.

Теми: МакіївкаМіноборонивійна
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