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Розвідка Британії: На Новий рік у Макіївці було знищено понад 300 окупантів

"Європейська правда"Субота, 28 січня 2023, 09:31
ЗАВАЛИ ЗРУЙНОВАНОЇ БУДІВЛІ ПТУ-19 У МАКІЇВЦІ. ФОТО РІА НОВИНИ

Внаслідок удару ЗСУ по будівлі училища у Макіївці у новорічну ніч було знищено понад 300 російських військових.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в суботу, повідомляє "Європейська правда".

"Росія з високою ймовірністю зазнала втрат у понад 300 осіб внаслідок удару по розміщенню військ у Макіївці під Донецьком 1 січня 2023 року. За нашими оцінками, більшість із них, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Як відзначається, після удару Міністерство оборони Росії пішло на рідкісний крок і публічно визнало, що зазнало втрат, заявивши про 89 убитих.

Ймовірно, російські посадовці вважали, що ухилятися від коментарів перед широкою критикою на адресу російського командування у зв'язку з цим інцидентом недоцільно, вважає британська розвідка.

Різниця між кількістю жертв, визнаних Росією, і можливим справжнім числом жертв підкреслює повсюдну присутність дезінформації в російських публічних заявах, наголошується у зведенні.

Як правило, це відбувається в результаті поєднання навмисної брехні, санкціонованої вищим керівництвом, і поширення неточних повідомлень молодшими посадовими особами, які прагнуть применшити свої промахи в російській культурі "звинувачення та звільнення".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • СтратКом повідомив, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.
  • Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
  • Російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив масове знищення російських військовослужбовців в окупованій Макіївці. Він додав, що подібне може повторитися.
  • Міністерство оборони РФ підтвердило, що ЗСУ знищили угруповання російських військовослужбовців у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, але заявляє, що втрати значно менші, ніж озвучені СтратКомом.

Теми: Макіївкавійнаокупація
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