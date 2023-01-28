Розвідка Британії: На Новий рік у Макіївці було знищено понад 300 окупантів
Внаслідок удару ЗСУ по будівлі училища у Макіївці у новорічну ніч було знищено понад 300 російських військових.
Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в суботу, повідомляє "Європейська правда".
"Росія з високою ймовірністю зазнала втрат у понад 300 осіб внаслідок удару по розміщенню військ у Макіївці під Донецьком 1 січня 2023 року. За нашими оцінками, більшість із них, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Як відзначається, після удару Міністерство оборони Росії пішло на рідкісний крок і публічно визнало, що зазнало втрат, заявивши про 89 убитих.
Ймовірно, російські посадовці вважали, що ухилятися від коментарів перед широкою критикою на адресу російського командування у зв'язку з цим інцидентом недоцільно, вважає британська розвідка.
Різниця між кількістю жертв, визнаних Росією, і можливим справжнім числом жертв підкреслює повсюдну присутність дезінформації в російських публічних заявах, наголошується у зведенні.
Як правило, це відбувається в результаті поєднання навмисної брехні, санкціонованої вищим керівництвом, і поширення неточних повідомлень молодшими посадовими особами, які прагнуть применшити свої промахи в російській культурі "звинувачення та звільнення".
Передісторія:
- СтратКом повідомив, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.
- Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
- Російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив масове знищення російських військовослужбовців в окупованій Макіївці. Він додав, що подібне може повторитися.
- Міністерство оборони РФ підтвердило, що ЗСУ знищили угруповання російських військовослужбовців у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, але заявляє, що втрати значно менші, ніж озвучені СтратКомом.