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Зеленський розповів деталі переговорів під час візиту у Болгарію

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 16:06

Ключовими темами переговорів президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим були безпекові питання та військова допомога. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів на брифінгу після зустрічі.

За його словами, лідери обговорили увесь комплекс відносин, з особливим акцентом на безпекову сферу. 

"Ми домовилися значно активізувати співпрацю оборонних відомств та загалом в оборонному секторі. Будьте певні, усім корисним безпековим досвідом, набутим у цій війні, ми обов’язково поділимося з партнерами, щоб наша спільна сила стала більшою", – зазначив Зеленський.

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Обговорили і військову допомогу Болгарії для України, зокрема деталі передачі останнього пакета. 

Зеленський додав, що також піднімуть питання про допомогу з лікуванням і реабілітацією поранених українських військових, як і навчання українських військових медиків.

Крім того, він запросив компанії з Болгарії взяти участь у відбудові України, зокрема навчальних закладів. "Болгарія готова долучитися до співпраці в екологічному напрямку, цифровізації", – зазначив Зеленський.

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Говорили також про енергетичну співпрацю та енергетичну безпеку. За словами Зеленського, цей напрямок стає одним з пріоритетних у двосторонніх відносинах. Під час візиту міністри енергетики України та Болгарії підписали меморандум про співпрацю. 

Як вже повідомлялося, під час візиту підписали декларацію щодо підтримки Болгарією євроатлантичних прагнень України

Нагадаємо, в одному з останніх інтерв'ю міністр оборони Болгарії розповів, країна вже готує новий пакет військової допомоги для України.

Теми: ЗеленськийБолгарія
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