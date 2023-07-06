Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар

Іван Сестриватовський з 2016 року служить у морській піхоті

Військовий Іван Сестриватовський, який 24 лютого 2022 ніс службу на межі з Кримом, вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар, але вибухові пристрої не спрацювали.

Джерело: матеріал УП "Військовий Сестриватовський вперше розповідає, як намагався підірвати мости на Чонгар в день вторгнення"

Пряма мова: "Я з командиром, старшим позиції, пішов підключати пристрої на підрив мостів. Я там і лишився, а він займався особовим складом.

Сапери розробили спеціальний план: були конверти, які в разі потреби відкривались, і у тих конвертах була інструкція з підключення вибухових пристроїв. Ми провели це підключення, і я залишився підривати.

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Зв'язку вже не було, радіостанції не працювали. Командир займався особовим складом, бігав по позиціях, щоб розставити кожного. Уже рвались міни, було дуже гучно – не докричишся ні до кого.

Тому діяв я фактично вже сам і рішення про підрив ухвалював особисто.

Я намагався здійснити підрив, але вибуху не сталось… Намагався перепідключити, перепровірити дроти: може, якась помилка сталася, неправильно щось підключили. Підключив заново, знову спробував. Рази три це зробив – вибуху не відбулося.

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Я не сапер, але тут варіанти два. Або була висаджена диверсійна група, або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом."

Деталі: Іван Сестриватовський з 2016 року служить у 137-ому окремому батальйоні морської піхоти. З 2021 – на Чонгарі. Обіймав посаду головного сержанта взводу, був заступником командира взводу.

Військовий впевнений, що всі мости на Чонгар були заміновані. Він пригадує, як незадовго до повномасштабної війни, приблизно за півтора-два тижні, ці мінування перевіряли.

Сам Сестриватовський – не сапер, але він пройшов інструктаж з того, як потрібно підключити вибухові пристрої.

Після невдалого підриву морпіх почав відходити з позицій. Він не встиг виїхати разом з підрозділом, тому віступав власною автівкою разом з двоми призовниками.

Того ж 24 лютого їх оточили і взяли в полон росіяни. Оборонець Чонгару потрапив на обмін і повернувся з полону лише 26 квітня 2023 року.

На момент публікації матеріалу Державне бюро розслідувань, яке веде справу про непідірвані мости на Чонгарі, досі не допитало Сестриватовського.

Що було раніше: ​​У 2022 році Генштаб Збройних сил України реагував на чутки, що начебто перед вторгненням російських військ українське командування розмінувало проїзд біля Чонгару на адмінмежі з окупованим Кримом. Військові спростовували це і пояснювали, що їм протистояли переважаючі у 15 разів сили противника.

Знати більше: "Військовий Сестриватовський вперше розповідає, як намагався підірвати мости на Чонгар в день вторгнення"