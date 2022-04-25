Генштаб ЗСУ прокоментував чутки про "розмінування" перешийку з Кримом перед війною
У Генеральному штабі Збройних сил України відреагували на чутки, що начебто перед вторгненням російських військ українське командування розмінувало проїзд біля Чонгару на адмінмежі з окупованим Кримом.
Джерело: facebook-сторінка Генерального штабу Збройних сил України
Дослівно: "Що стосується чуток щодо начебто "незамінування" Чонгару, повідомляємо. Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника.
Усі висновки щодо правомірності прийнятих рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після їх завершення".
Деталі: У Генштабі запевнили, що посіпаки російських окупантів опиняться за ґратами.
Що було раніше: У соцмережах поширюють інформацію, що начебто російські війська в перші дні повномасштабного вторгнення успішно окупували Херсонщину, тому що з українського боку розмінували адміністративну межу з Кримом.
Мер Херсона Ігор Колихаєв у розмові з "Українською правдою" непрямо підтвердив факт розмінування перешийку напередодні вторгнення.