Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ

"Українська правда"Четвер, 6 липня 2023, 17:36
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
фото прокуратури

СБУ заявляє, що викрила депутата Одеської облради та його дружину на крадіжці понад 24 млн грн на ремонтах об’єктів соціальної інфраструктури.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України, пресслужба Одеської обласної прокуратури 

Деталі: СБУ повідомляє, що депутата та його дружину викрили на привласненні бюджетних коштів, виділених на ремонт і будівництво об’єктів комунальної та соціальної інфраструктури протягом 2017-2021 років. 

Йдеться, зокрема, про підряди на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах області.

Реклама:

СБУ повідомляє, що за весь період фігуранти завдали збитків державі на понад 24 млн грн.

За даними слідства, депутат та його дружина залучили до оборудки директора підконтрольної будівельної компанії та голів селищних рад і укладали договори між сільрадами і підрядною організацією. Остання отримувала кошти, передбачені бюджетом на реалізацію проєктів.

При цьому організатори оборудки штучно завищували вартість та обсяги ремонтно-будівельних робіт, а отриману різницю "виводили у тінь" та розподіляли між собою.

ВІДЕО ДНЯ

Дружині депутата, директору підрядника та голові сільради повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч. 1, 3 ст. 358 (підроблення документів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

У повідомленні прокуратури вказано при цьому, що причетність чоловіка організаторки схеми – депутата Одеської облрадидо зазначеної оборудки - перевіряється.

СБУ повідомляє, що вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності депутата та голів сільрад. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Також спецслужба наголошує, що депутата та його дружину раніше викривали на рейдерському захопленні землі в регіоні.

Що цьому передувало: 

  • 1 травня цього року СБУ повідомила, що депутата Одеської облради та його дружину викрито на рейдерському захопленні землі біля моря.
  • За інформацію УП, підозру вручили Лесі та Миколі Дерев’янкам. 

Теми: Одеська областькорупціяСБУпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
Одеська область
На Одещині пролунали вибухи – ЗМІ
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Останні новини
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
21:35
Медіагрупа Пригожина остаточно не закрита, а тролі продовжують активність – FT
Усі новини...
Реклама: