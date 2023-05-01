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Депутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Євген Кізілов, Валентина РоманенкоПонеділок, 1 травня 2023, 19:20
Депутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ
фото СБУ

Служба безпеки викрила депутата Одеської облради та його дружину, які підозрюються в організації рейдерського захоплення 280 га землі біля моря на Одещині.

Джерело: СБУ у Telegram, співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За інформацію УП, підозру вручили Лесі та Миколі Дерев’янко. Леся – троюрідна сестра нардепа від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, Микола – депутат від "ЄС" в Одеській облраді.

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Згідно з повідомленням СБУ, фігуранти намагались заволодіти приміщеннями "Укрпошти" поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га. Вони діяли у складі організованої злочинної групи.

За даними спецслужби, щоб реалізувати оборудку, її учасники підробили документи на право власності та через підконтрольного нотаріуса зареєстрували ділянку на підставних осіб. Потім передали "переоформлене" держмайно у володіння афілійованій комерційній структурі.

Таким чином, вони намагались привласнити державну нерухомість на десятки мільйонів гривень.

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СБУ повідомляє, що зараз будівлі та прилегла територія "Укрпошти" на чорноморському узбережжі повернуті у власність держпідприємства, а на земельні ділянки накладено арешт.

Депутата облради затримали, йому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;
  • підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;
  • шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

В якості запобіжного заходу суд обрав йому тримання під вартою з альтернативою застави 24,5 млн грн.

Дружині депутата та його помічнику повідомлено про підозру за фактом фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння державним майном та його легалізації, вчинене організованою групою за попередньою змовою.

Обох взято під варту з альтернативою застави у сумі 8 млн грн.

Олексій Гончаренко прокоментував ситуацію "Українській правді". Він заявив, що таким чином Офіс президента через його родичів здійснює тиск особисто на нього. Причиною тиску Гончаренко назвав його боротьбу за повернення виплат українським військовим.

Депутат розповів також, що йому з ОП надходили погрози. Йому дзвонили і казали: "Закрий рота, не чіпай Єрмака (Андрія, голову ОП – ред.)!"

Також нардеп звернув увагу, що площа 280 га, яка фігурує у справі, виглядає підозріло великою. Він сумнівається, що хтось може захопити третину населеного пункту.

Нагадаємо: 10 квітня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, що повертає виплату 30 тисяч гривень для українських військових, які перебувають поза місцями бойових дій.

Теми: Одеська областьземляСБУрейдерство
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