"Лелеки", "Кажани" і Mavic: на фронт від "Армії дронів" передали більше 600 безпілотників
В рамках проєкту "Армія дронів" на фронт передали партію із більше ніж 600 безпілотників.
Джерело: повідомлення віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова
Пряма мова: "Передали на фронт ще 600+ безпілотників від Армії дронів для контрнаступу. Серед них "пташки" українського виробництва — "Лелека" та "Кажан". А також сотні Mavic і Matrice.
423 коптери Matrice дозволять знаходити найбільш замасковані позиції росіян та оперативно передавати інформацію артилерії. 150 коптерів Mavic допоможуть військовим виявляти техніку, переміщення росіян та коригувати удари по їхніх позиціях.
18 ударних дронів "Кажан" дозволять Силам оборони ефективно працювати вночі. Безпілотники мають камеру з тепловізором та розганяються до 120 км на годину, тому росіянам фактично нереально їх збити.
5 розвідувальних комплексів "Лелека" (в одному комплексі — 3 БПЛА) допоможуть непомітно залітати в глибокий тил ворога, щоб дізнаватися інформацію про кожен крок".
Передісторія:
- У травні повідомлялося, що за рік в рамках проєкту "Армія дронів" в Україні вже підготовлено 10 тисяч операторів безпілотників.