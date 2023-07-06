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"Лелеки", "Кажани" і Mavic: на фронт від "Армії дронів" передали більше 600 безпілотників

Олександр ШумілінЧетвер, 6 липня 2023, 18:09
Лелеки, Кажани і Mavic: на фронт від Армії дронів передали більше 600 безпілотників
Фото: ДНДІ ВС ОВТ

В рамках проєкту "Армія дронів" на фронт передали партію із більше ніж 600 безпілотників.

Джерело: повідомлення віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова

Пряма мова: "Передали на фронт ще 600+ безпілотників від Армії дронів для контрнаступу. Серед них "пташки" українського виробництва — "Лелека" та "Кажан". А також сотні Mavic і Matrice.

423 коптери Matrice дозволять знаходити найбільш замасковані позиції росіян та оперативно передавати інформацію артилерії. 150 коптерів Mavic допоможуть військовим виявляти техніку, переміщення росіян та коригувати удари по їхніх позиціях.

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Фото: Федоров

18 ударних дронів "Кажан" дозволять Силам оборони ефективно працювати вночі. Безпілотники мають камеру з тепловізором та розганяються до 120 км на годину, тому росіянам фактично нереально їх збити.

5 розвідувальних комплексів "Лелека" (в одному комплексі — 3 БПЛА) допоможуть непомітно залітати в глибокий тил ворога, щоб дізнаватися інформацію про кожен крок".

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Теми: безпілотники
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