Не дивуйтесь, якщо Кадиров пройде маршем прямо в Кремль – Зеленський

Не варто дивуватися, якщо наступного разу хтось на кшталт Пригожина чи Кадирова заїде прямо в Кремль, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи в четвер у Софії на зустрічі з представниками болгарських політичних сил.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Зеленського, що виступав у четвер у Софії на зустрічі з представниками болгарських політичних сил

Пряма мова: "Цей глава Росії вже настільки слабкий, що нездатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків. І якщо одного разу хтось – Пригожин чи, наприклад, Кадиров, - пройде маршем прямо в Кремль, то не варто дивуватися".

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"Усі залишки російських боєздатних сил - в окупованих районах нашої країни, а в тих, хто має гарантувати безпеку цього режиму в Росії, немає мотивації. Тому зараз ми маємо лише нарощувати наш спільний тиск".

Деталі: За словами Зеленського, чим більше Україна отримує допомоги, амуніції, зброї, то "більше скорочується масштаб війни" на українській території.

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