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У низці областей оголошувалася повітряна тривога

Ольга Глущенко П'ятниця, 7 липня 2023, 00:28
У низці областей оголошувалася повітряна тривога
фото getty images

У низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: У низці областей України вночі 7 липня була оголошена повітряна тривога.

 Повітряна тривога почала ширитися ввечері 6 липня.

Згодом вона охопила території східних, південних, центральних областей.

 
скриншот

Повітряні сили після опівночі 7 липня попередили про загрозу ударних БпЛА у Черкаській та Одеській областях.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: О 01:20 було оголошено відбої тривоги в Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях.

О 01:28 повітряну тривогу оголосили в Київській області через загрозу ворожих дронів.

О 01:59 відбій оголосили в Одеській області.

Після 2 години ночі тривогу також скасували у Херсонській області.

Після 02:40 повітряну тривогу знову оголосили в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях.

О 02:49 скасували тривогу в Київській та Черкаській областях.

Повітряні сили повідомили, що загроза "Шахедів" наразі залишається для Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.

"Донеччина, Запоріжжя – активність ворожої тактичної авіації, імовірність застосування авіаційного озброєння", – додали повітряники.

О 02:57 ПС інформували про рух ворожих БпЛА з південно-західного напрямку рухаються до Кривого Рогу.

О 03:16 відбій тривоги було оголошено в Миколаївській області.

Згодом Повітряні сили повідомили про відбій тривоги в інших областях.

Теми: повітряна тривога
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