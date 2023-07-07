У низці областей оголошувалася повітряна тривога
У низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.
Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили
Деталі: У низці областей України вночі 7 липня була оголошена повітряна тривога.
Повітряна тривога почала ширитися ввечері 6 липня.
Згодом вона охопила території східних, південних, центральних областей.
Повітряні сили після опівночі 7 липня попередили про загрозу ударних БпЛА у Черкаській та Одеській областях.
Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
Оновлено: О 01:20 було оголошено відбої тривоги в Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях.
О 01:28 повітряну тривогу оголосили в Київській області через загрозу ворожих дронів.
О 01:59 відбій оголосили в Одеській області.
Після 2 години ночі тривогу також скасували у Херсонській області.
Після 02:40 повітряну тривогу знову оголосили в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях.
О 02:49 скасували тривогу в Київській та Черкаській областях.
Повітряні сили повідомили, що загроза "Шахедів" наразі залишається для Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.
"Донеччина, Запоріжжя – активність ворожої тактичної авіації, імовірність застосування авіаційного озброєння", – додали повітряники.
О 02:57 ПС інформували про рух ворожих БпЛА з південно-західного напрямку рухаються до Кривого Рогу.
О 03:16 відбій тривоги було оголошено в Миколаївській області.
Згодом Повітряні сили повідомили про відбій тривоги в інших областях.