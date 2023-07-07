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Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"

Ольга Глущенко П'ятниця, 7 липня 2023, 05:18
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував хороші новини
Резніков і Остін, колаж із Twitter Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном, після чого анонсував "хороші новини".

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Обговорили поточну ситуацію на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання.

Ми звірили годинники перед наступним засіданням UDCG у форматі "Рамштайн", яке відбудеться незабаром після Вільнюського саміту НАТО".

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Деталі: За словами Резнікова, міністри також говорили про нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів.

На тлі цього Резніков анонсував "хороші новини".

Теми: РезніковСШАМіноборони
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