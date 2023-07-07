Повітряні сили за ніч знищили 12 "Шахедів"
П'ятниця, 7 липня 2023, 08:09
Повітряні сили ЗСУ вночі знищили 12 з 18 іранських дронів "Shahed-136/131".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Деталі: Російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).
Загалом зафіксовано пуски 18 "Шахедів". У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона.
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Підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи Повітряних Сил знищили 12 БпЛА.
Що цьому передувало:
- Раніше Дніпропетровська ОВА повідомляла, що вночі ворог атакував Дніпропетровську область 6 "Шахедами", які збили захисники з ПвК "Схід". Уламки збитого дрона впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини.
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