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Повітряні сили за ніч знищили 12 "Шахедів"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 08:09
Повітряні сили за ніч знищили 12 Шахедів
ЗНИЩЕНИЙ БЕЗПІЛОТНИК. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Повітряні сили ЗСУ вночі знищили 12 з 18 іранських дронів "Shahed-136/131". 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: Російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

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Загалом зафіксовано пуски 18 "Шахедів". У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона.

Підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи Повітряних Сил знищили 12 БпЛА.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше Дніпропетровська ОВА повідомляла, що вночі ворог атакував Дніпропетровську область 6 "Шахедами", які збили захисники з ПвК "Схід". Уламки збитого дрона впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини.

Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникиППО
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