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ЗСУ за добу просунулись на понад кілометр на бахмутському напрямку – Череватий

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 09:19
ЗСУ за добу просунулись на понад кілометр на бахмутському напрямку – Череватий
Сергій Череватий, ФОТО МІЛІТАРНИЙ

Сили оборони України за останню добу просунулись на понад кілометр на бахмутському напрямку.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Сили оборони продовжують там (на Бахмутському напрямку - ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. 

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Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра".

Деталі: Ворог 318 разів бив по українським військовим ствольною та реактивною артилерією, здійснив три авіанальоти. Загалом відбувлось 7 боєзіткнень – знищений 61 окупант, 116 поранено, 5 взято в полон.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Зранку 7 липня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються в районі Кліщіївки на бахмутському напрямку, там тривають важкі бої.

Теми: БахмутвійнаконтрнаступДонецька область
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