Сили оборони закріплюються в районі Кліщіївки, тривають бої – Генштаб

Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються в районі Кліщіївки на бахмутському напрямку, там тривають важкі бої.

Джерело: Military Media Center із посиланням на заяву речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова

Деталі: На бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше Бахмута вони продовжують чинити тиск на противника та вибивають його з раніше захоплених рубежів.

Пряма мова: "В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої".

Що цьому передувало: