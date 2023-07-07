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Сили оборони закріплюються в районі Кліщіївки, тривають бої – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 08:48
Сили оборони закріплюються в районі Кліщіївки, тривають бої – Генштаб
КЛІЩІЇВКА, СКРІН З МАПИ DEEPSTATE

Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються в районі Кліщіївки на бахмутському напрямку, там тривають важкі бої.

Джерело: Military Media Center із посиланням на заяву речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова

Деталі: На бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше Бахмута вони продовжують чинити тиск на противника та вибивають його з раніше захоплених рубежів. 

Пряма мова: "В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої".

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Теми: ГенштабвійнаБахмут
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