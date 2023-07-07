Сили оборони закріплюються в районі Кліщіївки, тривають бої – Генштаб
П'ятниця, 7 липня 2023, 08:48
Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються в районі Кліщіївки на бахмутському напрямку, там тривають важкі бої.
Джерело: Military Media Center із посиланням на заяву речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова
Деталі: На бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше Бахмута вони продовжують чинити тиск на противника та вибивають його з раніше захоплених рубежів.
Пряма мова: "В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої".
Що цьому передувало:
- 6 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що у районі Кліщіївки на бахмутскому напрямку тривають потужні бої.
- 5 липня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що сили оборони мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.