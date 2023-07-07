Росіяни обстріляли 9 областей: за добу 4 людини загинули

Російські окупанти подовжують бити по мирних населених пунктах на півночі, сході та півдні країни − за добу щонайменше 4 цивільних загинули і понад 20 людей дістали поранення.

Джерело: інформація від ОВА станом на ранок 7 липня

Деталі: Чернігівщина: за добу було 3 обстріли із мінометів та артилерії, всього пролунало 10 вибухів, Корюківський та Новгород-Сіверський райони, без жертв та руйнувань.

Сумщина: упродовж дня 6 липня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 103 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Есманська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Шалигинська громади. Попередньо − без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вночі та вранці ворог здійснив 5 обстрілів (18 вибухів). Росіяни обстріляли 3 територіальні громади –Краснопільську, Хотінську, Шалигінська. Попередньо − без наслідків.

Запорізька область: російські війська здійснили 67 обстрілів 11 міст і сіл Запорізької області. Наразі надійшло 20 повідомлень про руйнування житлової інфраструктури. Авіаудар прийшовся по Новодарівці, двічі ворог атакував з БПЛА Полтавку, 7 ударів здійснив з РСЗВ по Гуляйполю, Новодарівці та Малинівці, 57 артилерійських обстрілів − по Гуляйполю, Залізничному, Червоному Чарівному, Полтавці, Преображенці, Кам'янському та іншим прифронтовим селам. У Гуляйполі смертельні поранення отримала 56-річна жінка.

Дніпропетровщина: вночі ворог атакував область "Шахедами". 6 безпілотників збили захисники з ПвК "Схід". Уламки одного з них впали на авто. Два чоловіки, що перебували в автівці, загинули. Ще один БпЛА поцілив по приватному підприємству у Криворізькому районі. Через займання пально-мастильних матеріалів та газопроводу пожежа була масштабною. Полум'я охопило понад 100 кв.м та сягало 4-метрової висоти. Пожежу загасили. Ніхто не постраждав. По Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Люди цілі.

Харківщина: протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії Чернещину, Одноробівку, Гоптівку, Красне Перше, Фиголівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне та Кислівку. В смт Печеніги Чугуївського району автомобіль дорожньої служби (грейдер) підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Постраждав водій − чоловік 53 років. У с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок обстрілу горіла окремо розташована господарча споруда. В с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок обстрілу виникла пожежа у будівлі залізничного вокзалу, що не єксплуатується. Без потерпілих. В с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок. 71-річна жінка отримала поранення, госпіталізована. У с. Довгеньке Куп'янського району хлопчик 15 років з іншими дітьми знайшов біля річки порох у пакеті та кинув його у багаття, внаслідок чого відбувся спалах та потерпілий отримав опіки, госпіталізований.

Луганщина: окупанти пробували просуватися поблизу Кармазинівки, що південніше Сватового. Свої намагання витіснити українські війська із займаних позицій ворог підтримував авіацією, але результату не досяг. По цьому населеному пункту, а також по Невському росіяни вдарили ще й з повітря. Не припиняються й обстріли артилерію – минулої доби противник їх спрямував по Білогорівці та Невському. За добу росіяни здійснили 100 обстрілів ( 467 снарядів).

Донеччина: окупанти здійснили 26 обстрілів за добу. Обстріляли 16 населених пунктів області: Авдіївка, с.Шахтарське, с.Клебан-Бик, Торецьк, смт Північне, с.Новоселидівка, с.Орлівка, с.Новомихайлівка, смт Гостре, смт Іллінка, смт Очеретине, Курахове, с.Карпівка, с.Ласточкине, смт Велика Новосілка, с.Новоселівка. Пошкоджено 34 житлових будинки (з них 8 – багатоквартирних), 16 господарчих споруд, ЛЕП, 2 магазини, 2 цивільні автомобіля, будівля виправної колонії, СТО, ринок. На Донеччині за добу: 1 загиблий, 5 поранених.

Миколаївщина: вночі росіяни атакували ударними БпЛА "Шахед-136" місто Очаків. П’ять дронів збили. Внаслідок падіння уламків відбулося займання будівлі на території бази відпочинку, які були оперативно ліквідовані. Детальна інформація щодо наслідків руйнувань та постраждалих уточнюється. Упродовж дня 6 липня та зранку 7 липня ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено житлові будинки, відбулося займання одноповерхового складського приміщення та виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Наразі відомо про одного постраждалого, який отримав легкі поранення. Вночі росіяни обстріляли Горохівську громаду ракетами С-300, внаслідок чого в одному населеному пункті зруйновано базу сільгосподарського господарства: знищено склади, техніку та зерно. Попередньо − без постраждалих. В іншому населеному пункті на місці влучання в радіусі 200 м пошкоджені всі вікна житлових будинків та уламками пошкоджено газопровід. Попередньо − без постраждалих.

Херсонщина: за добу окупанти здійснили 77 обстрілів (371 снаряд) області, з них по м. Херсон − 9 обстрілів (37 снарядів). Російські військові поцілили у райони 27 населених пунктів області; будівлю будинку культури (с.Таврійське); будівлю магазину (м.Херсон). Всього за добу через російську агресію 10 людей дістали поранення. Через обстріл Антонівки постраждала 73-річна жінка, котра знаходилася на вулиці. Лікарі надали їй медичну допомогу. У селищі Приозерне 71-річна жінка та 65-річний чоловік отримали тяжкі поранення. Медики борються за їх життя. Через російський удар по Херсону постраждали троє мирних людей. Ворог вдарив по житловому будинку. Легкі поранення отримала 41-річна жінка, а 64-річного чоловіка шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Під російський обстріл потрапив й продуктовий магазин. У 39-річної продавчині діагностували контузію, її життю нічого не загрожує. Ворог також здійснив обстріл з БПЛА с.Золота балка, поранень зазнала 63-річна жінка. Внаслідок ворожого авіаційного удару по с.Зміївка поранень зазнали двоє чоловіків.