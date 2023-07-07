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Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 липня 2023, 12:46
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Фото: ДБР у Facebook

Державне бюро розслідувань оголосило підозру офіцеру збройних сил, який у червні на Львівщині побив солдата, навчаючи того "правил поведінки".

Джерело: теруправління ДБР у Львові

Деталі: Було встановлено, що 24 червня увечері офіцер вдарив солдата, коли побачив, що той справляє природню потребу просто неба — неподалік намету.

Внаслідок удару у солдата діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Потерпілий вже переніс операцію та досі перебуває на лікуванні.

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Повідомляється, що стусанами вищий за званням "хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців".

Офіцеру повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Що було раніше: У березні 2023 року в одній з військових частин Житомирщини молодший лейтенант вирішив "провчити" солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження.

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Теми: ДБРармія
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