Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР

Державне бюро розслідувань оголосило підозру офіцеру збройних сил, який у червні на Львівщині побив солдата, навчаючи того "правил поведінки".

Джерело: теруправління ДБР у Львові

Деталі: Було встановлено, що 24 червня увечері офіцер вдарив солдата, коли побачив, що той справляє природню потребу просто неба — неподалік намету.

Внаслідок удару у солдата діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Потерпілий вже переніс операцію та досі перебуває на лікуванні.

Повідомляється, що стусанами вищий за званням "хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців".

Офіцеру повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Що було раніше: У березні 2023 року в одній з військових частин Житомирщини молодший лейтенант вирішив "провчити" солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження.