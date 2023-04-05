Командиру, який побив строковика, загрожує до 12 років: справа пішла в суд

Командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини, який "виховував" строковика кулаками, загрожує до 12 років ув’язнення, ДБР вже розслідувало справу і передало обвинувальний акт до суду.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який застосував фізичну силу до підлеглого. Обвинувальний акт направлено до суду".

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Деталі: Справа розслідувалась менше місяця. Командир взводу обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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