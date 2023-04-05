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Командиру, який побив строковика, загрожує до 12 років: справа пішла в суд

Станіслав ПогоріловСереда, 5 квітня 2023, 09:37
Командиру, який побив строковика, загрожує до 12 років: справа пішла в суд
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Командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини, який "виховував" строковика кулаками, загрожує до 12 років ув’язнення, ДБР вже розслідувало справу і передало обвинувальний акт до суду.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який застосував фізичну силу до підлеглого. Обвинувальний акт направлено до суду".

Деталі: Справа розслідувалась менше місяця. Командир взводу обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Передісторія:

  • Інцидент трапився 11 березня 2023. Молодший лейтенант вирішив "провчити" солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.
  • "Виховна бесіда" потрапила на відео, яке було оприлюднено у мережі Інтернет.
  • 15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав.

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Теми: ДБРармія
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