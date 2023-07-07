У Москві поставили ЗРК "Панцир" на закритому сміттєзвалищі – ЗМІ

Російські військові розгорнули додатковий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1" на законсервованому сміттєзвалищі "Саларьєво" у Новій Москві.

Джерело: "The Insider"

Деталі: За даними видання на цьому полігоні твердих побутових відходів раніше вже була розміщена радіолокаційна станція (РЛС), але зараз з'явилися додаткові об'єкти: приміщення для військових, каністри з паливом і, вірогідно, боєприпаси.

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Час від часу оператори переводять ЗРПК у бойове положення, це видно по обертанню радара і руху зенітних гармат.

"Панцир" - комплекс малого радіусу дії. Крім свого основного призначення - захисту малорозмірних об'єктів від засобів повітряного нападу, він здатний вести боротьбу з легкоброньованими наземними цілями і живою силою противника.

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Видання повідомляє, що вид на військову техніку відкривається з боку ЖК "Саларьево-парк" і станції метро "Філатов луг" на Сокольницькій лінії. Біля підніжжя полігону розташовується стоянка, куди відвозять евакуйований у Новій Москві транспорт.

Полігон твердих побутових відходів "Саларьево" - рекультивована гора сміття, вважається найбільшим подібним полігоном у Європі.

Військові використовують звалище для розміщення своїх об'єктів із лютого. Першою там з'явилася мобільна РЛС розвідки і цілевказівки П-18-2 "Прима" з характерною великою горизонтальною антеною, що працює в метровому діапазоні та призначена для виявлення, супроводу, вимірювання координат і визначення державної приналежності повітряних об'єктів.

Що було раніше: У березні 2023 року повідомлялось, що московська влада почала вирубувати ліси, щоб розмістити системи ППО в російській столиці.