У Москві вирубують ліси для розміщення комплексів ППО – Insider

Вигляд з території церкви на зелену зону і знищений під встановлення ППО ліс. Фото The Insider. Колаж УП

Московська влада почала вирубувати ліси, щоб розмістити системи ППО в російській столиці.

Джерело: розслідування The Insider

Деталі: За даними видання, активні вирубки лісу після Нового року розпочалися одразу в кількох районах Москви.

У Лосиному острові та на дослідних полях Тімірязевської сільгоспакадемії вже розгорнули зенітно-ракетні комплекси С-400.

У районі Печатники вирубали близько 100 га лісу в охоронній зоні музею-заповідника Коломенське – теж під потреби Міноборони РФ.

фото The Insider

У Тімірязевському районі на півночі Москви стоять чотири ЗРК С-400, усі пускові установки перебувають у робочому положенні. Також на майданчику розгорнуто багатофункціональну РЛС 92Н6Е, вона виявляє і супроводжує повітряні цілі.

Повідомляється, що майданчик під ППО на дослідних полях почали облаштовувати ще 31 грудня – суцільного лісу там не було, тому ґрунт просто вирівняли і залили асфальтом.

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скриншот з відео The Insider

Якоїсь інформації про роботи на жодному з державних порталів не було, а жителі району, які цікавилися, що відбувається, на свої запити отримували відписки. Зараз майданчик із ППО оточують два паркани.

Фото The Insider

Зазначається, що відстань від дослідних полів до найближчих житлових багатоповерхівок усього близько 200 метрів.

Ще одним майданчиком для розміщення ППО стала територія парку-заповідника "Лосиний острів" у районі Богородське на північному сході Москви. Відстань від ППО до житлових багатоповерхівок – теж близько 200 метрів.

фото The Insider

Повідомляють, що чотири пускові установки С-400 з дев'яти переведені у вертикальну, бойову позицію. Також у робочому положенні перебувають і радіолокаційні станції.

Встановлення С-400 викликало обурення екологів і місцевих жителів, оскільки ця ділянка належить до особливо охоронюваної природної території.

фото The Insider

Але на один із запитів про вирубку лісу активісти отримали відповідь, що "зазначені у зверненні роботи проводяться з метою забезпечення національної безпеки і оборони Російської Федерації".

За даними видання, найбільшої шкоди для екології завдало будівництво в мікрорайоні Кур'янове (входить до району Печатники) на південному сході Москви. Там для потреб військових в умовах найсуворішої секретності знищили величезний лісовий масив у 100 га на лівому березі Москви-річки, просто навпроти садиби Коломенське.

Ліс почали активно знищувати 25 січня. Будівельникам дали місяць, щоб покласти асфальт під ППО.

фото The Insider

За даними одного з працівників, тут буде 10 майданчиків, які займуть 55 гектарів. Щонайменше, на одному з них розміщуватиметься ППО.

В "Автодорі" запевняють, що це все "тимчасово", мовляв, "після закінчення спеціальної військової операції (так у Росії називають війну проти України – ред.) усе приберуть і назад висадять ліс".

Повідомляється, що москвичі побоюються, що ця пам'ятка може втратити статус об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО після таких радикальних змін ландшафту.

Ще один майданчик, імовірно під установку системи ППО, з'явився в Ізмайловському лісопарку. Ліс на вході в парк, за 500 метрів від метро Ізмайловська, почали вирубувати на початку січня. До робіт залучили близько сотні робітників, а ділянку охороняли наряди поліції і Росгвардія. У стислі терміни місце вирубки закатали в асфальт.

фото The Insider

Видання зазначає, що на момент написання статті військову техніку ще не привезли.

У Новій Москві ППО розмістили на найбільшому (станом на 2013 рік – ред.) у Європі сміттєзвалищі – полігоні "Саларьево". Тут встановлено мобільну РЛС розвідки і цілевказання П-18-2 "Прима".

Повідомляється, що разом із "Примою" використовуються ЗРК малого або середнього радіусу дії, такі як "Бук" або "Тор".

The Insider також підкреслює, що крім ЗРК С-400 у спальних районах Москви, у центрі міста розмістили кілька ЗРГК "Панцир-С1".

Це системи середнього радіусу дії, які можна використовувати для захисту "малорозмірних військових, зокрема рухомих, і адміністративно-промислових об'єктів і районів від літаків, вертольотів, крилатих ракет і високоточної зброї".

Один "Панцир" з'явився на будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній. Уперше його помітили 25 грудня, а 19 січня фото комплексу виклали відразу кілька Telegram-каналів.

Також у січні москвичі побачили, як біля метро Таганська на дах будівлі за адресою Тетеринський провулок, 8, піднімають ЗРГК, схожий на "Панцир-С1".

Ще два комплекси помітили на Петрівці, 38А біля ГУ МВС Москви і на будівлі друкарні біля метро 1905 року, а за день до мітингу-концерту "Слава захисникам Вітчизни" в Лужниках "Панцир-С1" помітили на Воробйових горах.

Міноборони поки жодного разу не прокоментувало розгортання ЗРК на території міста. Експерти ж кажуть, що розміщення ЗРК і ЗРГК у межах міста, а особливо в центрі, у країні, де не оголошено воєнний стан, є порушенням техніки безпеки, оскільки можливі неконтрольовані пуски та інші НП.