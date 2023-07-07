Столтенберг озвучив рішення, які саміт НАТО ухвалить щодо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи.

Про це Столтенберг розповів у п’ятницю на пресконференції напередодні саміту НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"На саміті ми зробимо Україну ще сильнішою і викладемо бачення її майбутнього. Я очікую, що союзники ухвалять пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну ближче до НАТО", – сказав Столтенберг.

За його словами, лідери погодять багаторічну програму підтримки, щоб гарантувати повну взаємосумісність між українськими збройними силами і НАТО.

Реклама:

По-друге, зазначив генсек, на саміті оновлять політичні зв’язки між Україною і НАТО, започаткувавши Раду Україна-НАТО.

"І третє. Я очікую, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і будуть єдині у тому, як наблизити Україну ближче до її мети", – додав Столтенберг.

Він додав, що НАТО допоможе Україні у переході від радянського до натівського обладнання і стандартів.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують.

Читайте також едіторіал "Європейської правди" на цю тему: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього.