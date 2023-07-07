У Києві проведуть одноденні курси з національного спротиву
П'ятниця, 7 липня 2023, 14:40
У Києві розпочали запис усіх охочих на одноденні безоплатні навчання з підготовки до національного спротиву.
Джерело: КМДА
Деталі: За словами заступника директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайла Щербіни, заняття проходитиме у групах і триватиме 6 годин.
Навчання буде за такими напрямами:
- основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;
- стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;
- захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.
Заняття проводитимуть працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки.
Для зручності пройти підготовку можна в робочі та вихідні дні.
Охочі мають заповнити реєстраційну форму за посиланням.
Місце проведення навчання повідомлять кожному учаснику особисто.