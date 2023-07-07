Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві проведуть одноденні курси з національного спротиву

Ірина БалачукП'ятниця, 7 липня 2023, 14:40
У Києві проведуть одноденні курси з національного спротиву
Фото КМДА

У Києві розпочали запис усіх охочих на одноденні безоплатні навчання з підготовки до національного спротиву.

Джерело: КМДА

Деталі: За словами заступника директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайла Щербіни, заняття проходитиме у групах і триватиме 6 годин.

Навчання буде за такими напрямами:

Реклама:
  • основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;
  • стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;
  • захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Заняття проводитимуть працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки.

Для зручності пройти підготовку можна в робочі та вихідні дні.

Охочі мають заповнити реєстраційну форму за посиланням. 

ВІДЕО ДНЯ

Місце проведення навчання повідомлять кожному учаснику особисто.

Теми: Київвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
Київ
У Києві зафіксували три випадки кишкових інфекцій через сальмонелу
ППО знищила всі "Шахеди", які рухалися на Київ – КМВА
КМВА: У Києві тривога була пов’язана із загрозою ворожих ударних БпЛА
Останні новини
00:59
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Усі новини...
Реклама: