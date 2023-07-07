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У Києві проведуть одноденні курси з національного спротиву

Ірина БалачукП'ятниця, 7 липня 2023, 14:40
У Києві проведуть одноденні курси з національного спротиву
Фото КМДА

У Києві розпочали запис усіх охочих на одноденні безоплатні навчання з підготовки до національного спротиву.

Джерело: КМДА

Деталі: За словами заступника директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайла Щербіни, заняття проходитиме у групах і триватиме 6 годин.

Навчання буде за такими напрямами:

  • основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;
  • стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;
  • захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Заняття проводитимуть працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки.

Для зручності пройти підготовку можна в робочі та вихідні дні.

Охочі мають заповнити реєстраційну форму за посиланням. 

Місце проведення навчання повідомлять кожному учаснику особисто.

Теми: Київвійна
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