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На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор

"Українська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 18:07
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Фото ілюстративне

Російські окупанти повідомляють, що затор почав утворюватися у Криму перед виїздом на Кримський міст.

Джерело: медіа окупантів "Крыминформ", російський телеграм-канал "Astra"

Деталі: Черга на Кримський міст з боку Керчі становить близько години. У ній перебуває понад 250 авто.

Також вказується, що з боку Краснодарського краю жодних ускладнень для проїзду до доглядових пунктів немає.

Водночас у Керч прибув десантний корабель, який перевозитиме машини туристів у разі погіршення ситуації із заторами на Кримському мосту.

 

Передісторія:

  • З початку літа через посилення перевірок для заїзду на Кримський міст перед ним почали утворюватися багатокілометрові затори.
  • 3 липня окупаційна влада повідомила, що автомобільний затор на під'їзді до Кримського мосту з боку Кубані знову збільшився до восьми кілометрів.
  • Через кілометрові затори при в’їзді на Кримський міст в російській владі вирішили залучити сили військових, щоб переправляти людей на окупований півострів.  

Теми: Кримокупація
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