На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор

Російські окупанти повідомляють, що затор почав утворюватися у Криму перед виїздом на Кримський міст.

Джерело: медіа окупантів "Крыминформ", російський телеграм-канал "Astra"

Деталі: Черга на Кримський міст з боку Керчі становить близько години. У ній перебуває понад 250 авто.

Також вказується, що з боку Краснодарського краю жодних ускладнень для проїзду до доглядових пунктів немає.

Водночас у Керч прибув десантний корабель, який перевозитиме машини туристів у разі погіршення ситуації із заторами на Кримському мосту.

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