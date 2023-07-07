У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним

Заступник очільника Пентагону з політичних питань Колін Каль пояснив, чому Сполучені Штати все ж вирішили передати Україні касетні боєприпаси попри те, що їх критикують через значну супутню шкоду для цивільного населення.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це Каль сказав на брифінгу в п’ятницю.

Представник Міноборони США назвав три причини, що лежали в основі рішення Вашингтона передати Україні касетні боєприпаси.

"Перша причина – нагальність моменту. Українці в розпалі контрнаступу. Він був досить виснажливим, тому що росіяни мали пів року для укріплення оборони. І оборона, яку Росія вибудувала на сході й півдні, – складна. Для будь-якого війська було б складно її прорвати", – пояснив він.

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За словами посадовця, через ці обставини Україна витрачає значно більше артилерійських снарядів, ніж їй можуть надати союзники, й це може завадити їм вести бойові дії та просуватись у межах контрнаступу.

По-друге, підкреслив Каль, рішення про надання касетних снарядів – не постійне, а слугує радше "мостом" до моменту, поки США й союзники не створять достатніх потужностей для виробництва звичайних 155-мм артилерійських снарядів.

"І по-третє, є стратегічний момент. У Путіна є "теорія перемоги" – що він усіх "перечекає": українців, США, європейців, міжнародну спільноту – і просто напролом прокладе собі шлях. Зазнавши провалу у своєму бліцкригу, тепер він грає в довгу", – додав заступник голови Пентагону, зазначивши, що цього не можна допустити.

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"Я занепокоєний гуманітарними наслідками цього рішення (надання касетних снарядів. – Ред.) не менше за інших. Але найгіршою річчю для цивільних в Україні є перемога Росії у війні. Тому важливо, щоб їй це не вдалось", – підсумував він.

Американська сторона підкреслила, що касетні боєприпаси, які отримає Україна, мають коефіцієнт нерозірваних суббоєприпасів нижче за 2,35%, тоді як ті, що вже використовує Росія на полі бою, мають коефіцієнт у 30-40%, тобто в рази небезпечніші для населення.

У п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.

Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають більш небезпечними для цивільного населення. Також у цих боєприпасів порівно високий відсоток нерозривання, через що вони становлять небезпеку протягом багатьох років після завершення конфлікту.

У 2008 року понад 120 країн ухвалили договір про заборону виробництва, використання й накопичення касетних боєприпасів. Сполучені Штати, Росія та Україна відмовилися приєднатися до нього.