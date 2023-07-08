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Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган

"Українська правда"Субота, 8 липня 2023, 00:48
Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
Реджеп Ердоган. Скрін з відеотрансляції

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує бути членом НАТО.

Джерело: трансляція Офісу президента України

Пряма мова: "Україна заслуговує на членство в НАТО.

І я хочу у вашій присутності ще раз наголосити на одному моменті: від настання справедливого миру ніхто не програє".

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Деталі: Ердоган також заявив, що Туреччина допомагатиме Україні "стати на ноги".

"Наші будівельні компанії, які є лідерами цього ринку в Україні, допоможуть нашим українським друзям у відбудові країни", – наголосив турецький президент.

Читайте також едіторіал "Європейської правди" на цю тему: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що лідери країн Північноатлантичного Альянсу у заяві за підсумками саміту у Вільнюсі наступного тижня прагнутимуть відійти від формулювань Бухарестського саміту 2008 року, чого Україна тривалий час вимагає.

Теми: ТуреччинаУкраїнаНАТОЕрдоган
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