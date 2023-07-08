Під час зустрічі Володимира Зеленського з Реджепом Ердоганом Україна і Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості.

Джерело: пресслужба Офісу президента України

Дослівно: "Документ спрямований на сприяння співпраці у стратегічних галузях промисловості та технологій між компаніями України й Турецької Республіки, а також на підтримку впровадження наявних і започаткування нових проєктів у цих сферах.

Серед напрямів співпраці – розвиток потужностей і можливостей виробництва автономних транспортних засобів, зокрема безпілотних літальних апаратів; нарощування виробництва різних типів БпЛА; дослідження й розробки в галузі автономних систем, космосу та в інших технологічних секторах стратегічних галузей промисловості двох країн; інше технічне співробітництво, необхідне для розвитку стратегічних галузей промисловості".

Деталі: Зазначається, що меморандум підписали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін і міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Каджир.

Нагадаємо: Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує бути членом НАТО.