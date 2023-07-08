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Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів

"Українська правда"Субота, 8 липня 2023, 03:41
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що рішення надати Україні касетні боєприпаси було "важким", але він ухвалив його, оскільки Києву потрібні боєприпаси для контрнаступу проти РФ.

Джерело: Байден в інтерв'ю CNN

Пряма мова: "Це було дуже складне рішення з мого боку. І, до речі, я обговорював це з нашими союзниками, я обговорював це з нашими друзями. В українців закінчуються боєприпаси...

Ця війна пов'язана з боєприпасами. І ці боєприпаси у них закінчуються, а у нас їх мало. І ось, що я нарешті зробив, я прийняв рекомендацію Міністерства оборони – не на постійній основі – на перехідний період, поки ми отримаємо більше 155-мм снарядів, (про надання – ред.) цих боєприпасів українцям".

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Деталі: Байден зазначив, що поставки Україні касетних боєприпасів триватимуть тимчасово, поки США не наростять виробництво снарядів 155-мм калібру.

"Головне те, чи мають вони зброю, щоб не дати росіянам зупинити український наступ. Я думаю, що вони (касетні боєприпаси – ред.) їм були потрібні", – заявив американський президент.

Байден додав, що США та Україна не підписували зобов’язання щодо невикористання касетних боєприпасів, на відміну від понад 100 країн, включаючи Великобританію, Францію і Німеччину.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн.
  • У новому пакеті військової допомоги США присутні так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (касетні боєприпаси).
  • Президент Володимир Зеленський подякував США за надання Україні нового пакету оборонної допомоги.

Теми: БайденСШАУкраїна
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