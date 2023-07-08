Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий

"Українська правда"Субота, 8 липня 2023, 07:46
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Пожежа у Кривому Розі. Фото з Telegram Лисака

Вночі 8 липня російські безпілотники завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, ворог поцілив у сільськогосподарське підприємство, постраждав чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вночі ворог вдарив по Кривому Рогу. Застосував безпілотники. Поцілив по сільськогосподарському підприємству.

Сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв. м. Рятувальники його приборкали.

Реклама:

Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки".

Деталі: За інформацією голови ОВА, внаслідок ворожої атаки постраждав 26-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Лисак додав, що наразі триває обстеження території "прильоту".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Повітряні сили ЗСУ вночі 8 липня попереджали про загрозу застосування російськими загарбниками ударних безпілотників на території Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської, Херсонської і Дніпропетровської областей.

Теми: Кривий РігбезпілотникиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТимошенко вимагає від Шкрум скласти мандат через підтримку медичного канабісу – джерело

США викуповують у Тайваню списані Hawk для України – ЗМІ

Ердоган каже, що Путін із ним однієї думки про продовження "зернової угоди"

Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"

Наступні 10 років Україні доведеться шукати 4,5 млн працівників - Мінекономіки

Верховна Рада перенесла дати Різдва та ще двох свят

Усі новини...
Кривий Ріг
ПС: У напрямку Кривого Рогу рухаються крилаті ракети
У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул
Кількість жертв російського удару по Кривому Рогу зросла до 13 – Вілкул
Останні новини
18:36
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
18:23
Кузін розповів, чи розглядатимуть в Україні питання обігу канабісу у рекреаційних цілях
18:22
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
18:20
Рада ухвалила закон про спрощення управління багатоквартирними будинками, який критикували ОСББ
18:01
Шольц не переймається через високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
17:50
Держспецзв’язку попереджає про можливу хвилю кібератак держорганів
17:42
Як у Швейцарії здобувають професію з 15 років і чому це цікаво для України
17:38
Україна рухається "зі швидкістю світла" у контексті стандартів ЄС – посол
17:37
На Буковині ворожка та адвокат ошукали директора медцентру на 300 тисяч доларів – поліція
17:28
У Кремлі заперечують, що погодились на продовження "зернової ініціативи"
Усі новини...
Реклама: