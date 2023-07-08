Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий

Пожежа у Кривому Розі. Фото з Telegram Лисака

Вночі 8 липня російські безпілотники завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, ворог поцілив у сільськогосподарське підприємство, постраждав чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вночі ворог вдарив по Кривому Рогу. Застосував безпілотники. Поцілив по сільськогосподарському підприємству.

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Сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв. м. Рятувальники його приборкали.

Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки".

Деталі: За інформацією голови ОВА, внаслідок ворожої атаки постраждав 26-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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Лисак додав, що наразі триває обстеження території "прильоту".

Нагадаємо: Повітряні сили ЗСУ вночі 8 липня попереджали про загрозу застосування російськими загарбниками ударних безпілотників на території Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської, Херсонської і Дніпропетровської областей.