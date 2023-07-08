Уночі ППО збила 5 "Шахедів"

Протиповітряна оборона знищила 5 "Шахедів" уночі на 8 липня.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Уточнюється, що Росія атакувала іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

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Повітряники зазначають, що "частину" БПЛА не збили, скільки не вдалося – не уточнюється.

Вони влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Нагадаємо: Вночі 8 липня російські безпілотники завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, ворог поцілив у сільськогосподарське підприємство, постраждав чоловік.