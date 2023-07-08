Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уночі ППО збила 5 "Шахедів"

Роман ПетренкоСубота, 8 липня 2023, 09:05
Уночі ППО збила 5 Шахедів
ДРОН-КАМІКАДЗЕ SHAHED. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Протиповітряна оборона знищила 5 "Шахедів" уночі на 8 липня.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Уточнюється, що Росія атакувала іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Реклама:

Повітряники зазначають, що "частину" БПЛА не збили, скільки не вдалося – не уточнюється.

Вони влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Нагадаємо: Вночі 8 липня російські безпілотники завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, ворог поцілив у сільськогосподарське підприємство, постраждав чоловік.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Повітряні сили ЗСУШахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТимошенко вимагає від Шкрум скласти мандат через підтримку медичного канабісу – джерело

США викуповують у Тайваню списані Hawk для України – ЗМІ

Ердоган каже, що Путін із ним однієї думки про продовження "зернової угоди"

Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"

Наступні 10 років Україні доведеться шукати 4,5 млн працівників - Мінекономіки

Верховна Рада перенесла дати Різдва та ще двох свят

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили знищили 26 "Шахедів" і російський вертоліт
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА
У 10 областях лунала повітряна тривога: була загроза пусків крилатих ракет
Останні новини
18:36
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
18:23
Кузін розповів, чи розглядатимуть в Україні питання обігу канабісу у рекреаційних цілях
18:22
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
18:20
Рада ухвалила закон про спрощення управління багатоквартирними будинками, який критикували ОСББ
18:01
Шольц не переймається через високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
17:50
Держспецзв’язку попереджає про можливу хвилю кібератак держорганів
17:42
Як у Швейцарії здобувають професію з 15 років і чому це цікаво для України
17:38
Україна рухається "зі швидкістю світла" у контексті стандартів ЄС – посол
17:37
На Буковині ворожка та адвокат ошукали директора медцентру на 300 тисяч доларів – поліція
17:28
У Кремлі заперечують, що погодились на продовження "зернової ініціативи"
Усі новини...
Реклама: