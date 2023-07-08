Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Президент Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олександра Півненка командувачем Нацгвардії.
Джерело: Зеленський у Львові після повернення з Туреччини разом із героїчними командирами "Азова", передає Укрінформ
Пряма мова: "Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут.
Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України".
Деталі: Президент побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї української землі, повернення всіх українських людей, а також омріяної перемоги.
Крім того, глава держави нагородив українських військових державними нагородами.
Що передувало: 25 лютого 2022 року Зеленський призначив командувачем Нацгвардії Юрія Лебедя.