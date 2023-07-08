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Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії

Катерина ТищенкоСубота, 8 липня 2023, 22:37
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Олександр Півненко, фото Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олександра Півненка командувачем Нацгвардії.

Джерело: Зеленський у Львові після повернення з Туреччини разом із героїчними командирами "Азова", передає Укрінформ

Пряма мова: "Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут.

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Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України".

Деталі: Президент побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї української землі, повернення всіх українських людей, а також омріяної перемоги.

Крім того, глава держави нагородив українських військових державними нагородами.

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Що передувало: 25 лютого 2022 року Зеленський призначив командувачем Нацгвардії Юрія Лебедя.

Теми: ЗеленськийНацгвардіяЛьвів
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