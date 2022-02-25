Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії України
П'ятниця, 25 лютого 2022, 11:34
Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Національної гвардії України.
Джерело: указ №73/2022, оприлюднений 25 лютого
Дослівно із документа: "Призначити Лебедя Юрія Анатолійовича командувачем Національної гвардії України".
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Передісторія:
- 28 січня президент Володимир Зеленський звільнив командувача Національної гвардії генерал-полковника Миколу Балана і призначив виконуючим обов’язки командувача Юрія Лебедя.
- Перед цим командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв’язку із стріляниною на заводі у Дніпрі, яку влаштував солдат Нацгвардії.