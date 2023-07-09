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За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW

"Українська правда"Неділя, 9 липня 2023, 04:33
За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW
Російські військові. ФОТО: GETTY IMAGES

За 500 днів повномасштабного вторгнення Росія не змогла досягти в Україні жодної запланованої цілі.

Джерело: Інститут вивчення війни

Дослівно: "500 днів тому Росія розпочала неспровоковану загарбницьку війну проти України. Російські військові мали намір взяти Київ протягом трьох днів, але не змогли досягти жодної з намічених цілей в Україні.

Рішучий і вмілий опір українців зупинив численні російські наступи, в тому числі на Київ, та звільнив Сумську і Чернігівську області, а також частини Харківської, Миколаївської і Херсонської областей, які були тимчасово захоплені російськими військами.

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Українські війська забезпечили ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини фронту тоді, як російські війська майже повністю зосереджені на спробах утримати українські землі, які вони все ще контролюють".

Деталі: В ISW зазначили, що завдяки допомозі Заходу Україна забезпечила свою незалежність, однак перед нею стоїть критично важливе завдання звільнення стратегічно важливих територій, які все ще перебувають під контролем РФ.

Нагадаємо: Від початку повномасштабного російського вторгнення майже 50 тисяч українських воїнів відзначені державними нагородами, серед них 298 захисникам і захисницям присвоєно звання Героя України.

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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