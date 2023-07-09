Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW

"Українська правда"Неділя, 9 липня 2023, 04:33
За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW
Російські військові. ФОТО: GETTY IMAGES

За 500 днів повномасштабного вторгнення Росія не змогла досягти в Україні жодної запланованої цілі.

Джерело: Інститут вивчення війни

Дослівно: "500 днів тому Росія розпочала неспровоковану загарбницьку війну проти України. Російські військові мали намір взяти Київ протягом трьох днів, але не змогли досягти жодної з намічених цілей в Україні.

Рішучий і вмілий опір українців зупинив численні російські наступи, в тому числі на Київ, та звільнив Сумську і Чернігівську області, а також частини Харківської, Миколаївської і Херсонської областей, які були тимчасово захоплені російськими військами.

Українські війська забезпечили ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини фронту тоді, як російські війська майже повністю зосереджені на спробах утримати українські землі, які вони все ще контролюють".

Деталі: В ISW зазначили, що завдяки допомозі Заходу Україна забезпечила свою незалежність, однак перед нею стоїть критично важливе завдання звільнення стратегічно важливих територій, які все ще перебувають під контролем РФ.

Нагадаємо: Від початку повномасштабного російського вторгнення майже 50 тисяч українських воїнів відзначені державними нагородами, серед них 298 захисникам і захисницям присвоєно звання Героя України.

Теми: війнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Усі новини...
Командири "Азова" обіцяють іще сказати своє слово в бою
Резніков: Україна є де-факто і стане де-юре членом НАТО
Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ
Народ України надихає світ – Блінкен
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: