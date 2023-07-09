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За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський

"Українська правда"Неділя, 9 липня 2023, 00:25
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Від початку повномасштабного російського вторгнення майже 50 тисяч українських воїнів відзначені державними нагородами, серед них 298 захисникам і захисницям присвоєно звання Героя України.

Джерело: президент України Володимир Зеленський під час виступу у Львові, куди він прибув з Туреччини 8 липня ввечері разом з командирами "Азова"

Пряма мова: "500 днів повномасштабної війни. За цей час тисячі й тисячі наших людей проявили силу, славу та сміливість українського народу в боях заради нашої держави.

Майже 50 тисяч наших людей відзначені державними нагородами. 298 українцям і українкам присвоєно найвище звання – Героя України. Пишаюся всіма, вдячний кожному і кожній. Пам'ятаємо наших героїв".

Деталі: Зеленський поіменно назвав понад 270 Героїв України. При цьому він наголосив, що імена деяких воїнів, які також отримали цю найвищу державну нагороду, поки що не можна називати. 

"Не всі імена ми зараз можемо називати. Про деяких героїв зможемо розказати лише після нашої перемоги, настільки особлива їхня відвага. Але Україна завжди буде їм усім вдячна", – сказав президент.

Водночас Зеленський зазначив, що значній частині Героїв України, чиї імена він назвав, це звання присвоєно посмертно. 

Що цьому передувало:

  • Володимир Зеленський у суботу ввечері приїхав до Львова разом із командирами захисників "Азовсталі", яких він забрав із Туреччини.
  • Зеленський призначив бойового офіцера Олександра Півненка командувачем Нацгвардії.

Теми: Зеленськийвійнанагороди
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