Зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Лимана в суботу

Влада повідомляє, що внаслідок суботнього обстрілу росіян з РСЗВ по Лиман Донецької області тепер загиблих дев’ять.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: Уточнюється, що поранених 12 людей (в суботу повідомлялося про 13).

Окрім 9 загиблих у Лимані, за добу ще один поранений і вбитий в Авдіївці.

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Нагадаємо: Вранці суботи росіяни обстріляли з РСЗВ Лиман Донецької області: зазначалося, що загинуло щонайменше 8 людей, 13 отримали поранення.