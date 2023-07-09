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Зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Лимана в суботу

Роман ПетренкоНеділя, 9 липня 2023, 08:55
Зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Лимана в суботу
лиман 8 липня, фото ова

Влада повідомляє, що внаслідок суботнього обстрілу росіян з РСЗВ по Лиман Донецької області тепер загиблих дев’ять.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: Уточнюється, що поранених 12 людей (в суботу повідомлялося про 13).

Окрім 9 загиблих у Лимані, за добу ще один поранений і вбитий в Авдіївці.

Нагадаємо: Вранці суботи росіяни обстріляли з РСЗВ Лиман Донецької області: зазначалося, що загинуло щонайменше 8 людей, 13 отримали поранення.

Теми: Донецька областьобстрілвійна
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