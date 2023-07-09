Сирський: Маємо успіхи на Бахмутському напрямку, ворог місцями в пастці
Неділя, 9 липня 2023, 10:38
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські військові просуваються вперед на Бахмутському напрямку і показав відео роботи бійців.
Джерело: Сирський у Telegram
Пряма мова Сирського: "Бахмутський напрямок. Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці.
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На відео чудова робота групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Працює снайпер з позивним "АЛЬФА". З 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога".
Деталі: Сирський уточнив, що під час роботи снайпера за групою полював ворожий БПЛА, який також вдалося збити.
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