Сирський: Маємо успіхи на Бахмутському напрямку, ворог місцями в пастці

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські військові просуваються вперед на Бахмутському напрямку і показав відео роботи бійців.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Бахмутський напрямок. Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці.

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На відео чудова робота групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Працює снайпер з позивним "АЛЬФА". З 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога".

Деталі: Сирський уточнив, що під час роботи снайпера за групою полював ворожий БПЛА, який також вдалося збити.