Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Неділя, 9 липня 2023, 13:27
Президент Володимир Зеленський провів тривалу нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в області у Замку Любарта в Луцьку.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова Зеленського: "Перше: кордон, ситуація у прикордонній Білорусі.
Друге: посилення наших Сил оборони та безпеки й усієї північної ділянки кордону, в кожній області. Доповідали військові, правоохоронці, місцева влада.
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Третє: стан укриттів.
Четверте: бюджетне забезпечення.
Пʼяте: робочі місця".
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Нагадаємо: Раніше Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у Луцьку.
Вони завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла.