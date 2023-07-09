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Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон

Роман ПетренкоНеділя, 9 липня 2023, 13:27
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
зеленський з єрмаком йдуть до луцького замку, скріншот

Президент Володимир Зеленський провів тривалу нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в області у Замку Любарта в Луцьку.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Перше: кордон, ситуація у прикордонній Білорусі.

Друге: посилення наших Сил оборони та безпеки й усієї північної ділянки кордону, в кожній області. Доповідали військові, правоохоронці, місцева влада.

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Третє: стан укриттів.

Четверте: бюджетне забезпечення.

Пʼяте: робочі місця".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у Луцьку.

Вони завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла.

Теми: ЛуцькЗеленськийкордонБілорусь
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