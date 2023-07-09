У Ростовській області заявили про роботу ППО та пошкодження будівель

Росіяни заявили, нібито в Ростовській області спрацювала система ППО і є пошкодження будівель.

Джерело: ТАСС

Деталі: Губернатор Голубєв уточнив, що нібито було збито ракету в районі Кам'янського, осколками "частково пошкоджено покрівлю кількох будівель".

Що за будівлі - не уточнюється.

У соцмережах публікують фото, на яких росіяни знаходять осколки ймовірно від ракети.

Нагадаємо: Приблизно у цей час так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, нібито сили ППО збили крилату ракеті біля Керчі.