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У Ростовській області заявили про роботу ППО та пошкодження будівель

Роман ПетренкоНеділя, 9 липня 2023, 14:10
У Ростовській області заявили про роботу ППО та пошкодження будівель
фото з соцмереж

Росіяни заявили, нібито в Ростовській області спрацювала система ППО і є пошкодження будівель.

Джерело: ТАСС

Деталі: Губернатор Голубєв уточнив, що нібито було збито ракету в районі Кам'янського, осколками "частково пошкоджено покрівлю кількох будівель".

Що за будівлі - не уточнюється.

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У соцмережах публікують фото, на яких росіяни знаходять осколки ймовірно від ракети.

Нагадаємо: Приблизно у цей час так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, нібито сили ППО збили крилату ракеті біля Керчі.

Теми: Росіявибух
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