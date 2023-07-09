Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Ростовській області заявили про роботу ППО та пошкодження будівель

Роман ПетренкоНеділя, 9 липня 2023, 14:10
У Ростовській області заявили про роботу ППО та пошкодження будівель
фото з соцмереж

Росіяни заявили, нібито в Ростовській області спрацювала система ППО і є пошкодження будівель.

Джерело: ТАСС

Деталі: Губернатор Голубєв уточнив, що нібито було збито ракету в районі Кам'янського, осколками "частково пошкоджено покрівлю кількох будівель".

Що за будівлі - не уточнюється.

У соцмережах публікують фото, на яких росіяни знаходять осколки ймовірно від ракети.

Нагадаємо: Приблизно у цей час так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, нібито сили ППО збили крилату ракеті біля Керчі.

Теми: Росіявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Усі новини...
Росія
ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Президент Чехії заявив, що "вікно можливостей" на фронті є до кінця року – потім переговори
Останні новини
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
Усі новини...
Реклама: