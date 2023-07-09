У Варшаві проросійська демонстрація вимагала зупинити підтримку України

У Варшаві проросійські сили влаштували акцію протесту під посольством України, агресивно відреагуваши на активістів, які прийшли туди з українськими прапорами.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу" з місця події, пише "Європейська правда".

На акцію під посольством України прибули кількасот прихильників різних проросійських організацій, які тримали плакати: "Волинь – пам'ятаємо", "Це не наша війна", "Росія не є нашим ворогом", "Україна не бореться за свободу Польщі", "Ні – для членства України в ЄС та НАТО".

Вони вимагали від Польщі припинити будь-яку співпрацю з Україною та її підтримку, "поки не буде засуджено бандеризм в Україні", нормалізувати відносини з Росією та Білоруссю.

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Організаторами акції є, зокрема, "Польський антивоєнний рух", партія "Фронт" та інші.

Одночасно біля посольства зібралися люди з українськими прапорами і плакатом "Стоп рашизму". Проросійські демонстранти назвали їх провокаторами і вимагали піти геть.

Розпочалася словесна перепалка. Групу проукраїнських активістів оточив кордон поліції, аби не допустити силового зіткнення.

ВІДЕО ДНЯ

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