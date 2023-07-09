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У Варшаві проросійська демонстрація вимагала зупинити підтримку України

"Європейська правда"Неділя, 9 липня 2023, 15:34
У Варшаві проросійська демонстрація вимагала зупинити підтримку України
фото укрінформа

У Варшаві проросійські сили влаштували акцію протесту під посольством України, агресивно відреагуваши на активістів, які прийшли туди з українськими прапорами.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу" з місця події, пише "Європейська правда".

На акцію під посольством України прибули кількасот прихильників різних проросійських організацій, які тримали плакати: "Волинь – пам'ятаємо", "Це не наша війна", "Росія не є нашим ворогом", "Україна не бореться за свободу Польщі", "Ні – для членства України в ЄС та НАТО".

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Вони вимагали від Польщі припинити будь-яку співпрацю з Україною та її підтримку, "поки не буде засуджено бандеризм в Україні", нормалізувати відносини з Росією та Білоруссю.

Організаторами акції є, зокрема, "Польський антивоєнний рух", партія "Фронт" та інші.

Одночасно біля посольства зібралися люди з українськими прапорами і плакатом "Стоп рашизму". Проросійські демонстранти назвали їх провокаторами і вимагали піти геть.

ВІДЕО ДНЯ

Розпочалася словесна перепалка. Групу проукраїнських активістів оточив кордон поліції, аби не допустити силового зіткнення.

Нагадаємо, 9 липня президенти Польші та України Анджей Дуда і Володимир Зеленський із неанонсованим візитом приїхали до Луцька, де взяли участь у заходах із вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

Раніше Дуда заявляв, що цьогоріч у липні Україна і Польща проведуть низку спільних заходів із вшанування жертв Волинської трагедії.

У п'ятницю прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вшанував пам’ять жертв Волинської трагедії на території вже неіснуючого села Острувки в українській Волинській області.

Теми: ПольщаРосіяпропагандавійна
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