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Резніков розповів про випробування української станції радіоелектронної розвідки

Роман ПетренкоНеділя, 9 липня 2023, 15:50
Резніков розповів про випробування української станції радіоелектронної розвідки
скріншот

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про випробування української станції радіоелектронної розвідки RPS-7 Inhul та показав відео.

Джерело: Резніков у Twitter

Деталі: За словами Резнікова, станція RPS-7 Inhul здатна виявляти радари, системи ППО та літаки "на великій відстані", не уточнюючи дальність.

Пряма мова Резнікова: "Отримання цієї інформації критично важливе для артилерії, яка полює на російську військову техніку, наголосив міністр оборони.

За його словами, зараз станція проходить тестування перед офіційною передачею українській армії...

Дуже компактна, легка конструкція, така "мініКольчуга".

Я переконаний, що такі мобільні комплекси дуже потрібні для Сил оборони в принципі.

Я в захваті і маю надію, що найближчим часом ми отримаємо офіційний звіт від бригади, яка буде застосовувати цей дар. Це сьогодні дар, це не за кошти державного бюджету".

Більше деталей: За словами Резнікова, станція радіорозвідки стане на озброєння після випробування.

Теми: РезніковзброяЗбройні силивійна
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