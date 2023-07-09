Резніков розповів про випробування української станції радіоелектронної розвідки

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про випробування української станції радіоелектронної розвідки RPS-7 Inhul та показав відео.

Джерело: Резніков у Twitter

Деталі: За словами Резнікова, станція RPS-7 Inhul здатна виявляти радари, системи ППО та літаки "на великій відстані", не уточнюючи дальність.

Пряма мова Резнікова: "Отримання цієї інформації критично важливе для артилерії, яка полює на російську військову техніку, наголосив міністр оборони.

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За його словами, зараз станція проходить тестування перед офіційною передачею українській армії...

RPS-7 Inhul is an innovative radio-electronic reconnaissance station manufactured in Ukraine. It can detect enemy radars, air defense systems, and aircraft from a long distance. Obtaining this information is critical for our artillery, which hunts down russian military equipment.… pic.twitter.com/99RA9EkWwn — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 9, 2023

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Дуже компактна, легка конструкція, така "мініКольчуга".

Я переконаний, що такі мобільні комплекси дуже потрібні для Сил оборони в принципі.

Я в захваті і маю надію, що найближчим часом ми отримаємо офіційний звіт від бригади, яка буде застосовувати цей дар. Це сьогодні дар, це не за кошти державного бюджету".

Більше деталей: За словами Резнікова, станція радіорозвідки стане на озброєння після випробування.