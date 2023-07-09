Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков розповів про випробування української станції радіоелектронної розвідки

Роман ПетренкоНеділя, 9 липня 2023, 15:50
Резніков розповів про випробування української станції радіоелектронної розвідки
скріншот

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про випробування української станції радіоелектронної розвідки RPS-7 Inhul та показав відео.

Джерело: Резніков у Twitter

Деталі: За словами Резнікова, станція RPS-7 Inhul здатна виявляти радари, системи ППО та літаки "на великій відстані", не уточнюючи дальність.

Пряма мова Резнікова: "Отримання цієї інформації критично важливе для артилерії, яка полює на російську військову техніку, наголосив міністр оборони.

Реклама:

За його словами, зараз станція проходить тестування перед офіційною передачею українській армії...

ВІДЕО ДНЯ

Дуже компактна, легка конструкція, така "мініКольчуга".

Я переконаний, що такі мобільні комплекси дуже потрібні для Сил оборони в принципі.

Я в захваті і маю надію, що найближчим часом ми отримаємо офіційний звіт від бригади, яка буде застосовувати цей дар. Це сьогодні дар, це не за кошти державного бюджету".

Більше деталей: За словами Резнікова, станція радіорозвідки стане на озброєння після випробування.

Теми: РезніковзброяЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
Резніков
Об'єкт №1, або Вся влада – в бункері Зеленського. 24.02: Реконструкція
Резніков: Україна є де-факто і стане де-юре членом НАТО
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
Останні новини
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
21:35
Медіагрупа Пригожина остаточно не закрита, а тролі продовжують активність – FT
Усі новини...
Реклама: