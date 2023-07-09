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Україна в червні виробила більше снарядів, ніж за весь минулий рік – Камишін

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 18:44
Україна в червні виробила більше снарядів, ніж за весь минулий рік – Камишін
Олександр Камишін, фото AFP via Getty Images

Україна у червні цього року виробила більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік.

Джерело: міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв’ю Bloomberg

Деталі: Водночас Камишін відмовився уточнити, наскільки більше снарядів було вироблено в червні, ніж за 2022 рік. За словами міністра, попереду ще довгий шлях щодо збільшення виробництва боєприпасів.

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"Я б не сказав, що ми такі великі молодці, що змогли збільшити виробництво боєприпасів за три місяці. У 2022 році ми виробили так мало", - зазначив він.

Як пише видання, постачання зброї в Україну з боку США та їхніх союзників досі було основним напрямком у війні, але Київ поспішає налагодити власне виробництво, щоб не так залежати від благодійності. Згодом Камишін прагне зробити Україну знову великим експортером зброї.

"Ми повинні бути амбітними, тому що у нас немає вибору. Моя мета – зробити Україну арсеналом вільного світу", - сказав він.

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Видання зазначає, що зараз українське виробництво боєприпасів нарощує темпи, хоча і з низької бази. Українські протитанкові комплекси "Стугна-П" також почали швидше вироблятися. Наступним пріоритетом є нарощування виробництва танків і бронемашин, але, за словами Камишіна, це може статися через 3-6 місяців.

Теми: зброя
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