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У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 20:51
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
наслідки пожежі на АЗС, фото поліції

Пожежа на АЗС KLO у Києві сталася внаслідок зіткнення автомобіля "Ауді" з заправочною колонкою, постраждало троє осіб, зокрема водій і пасажир авто, а також співробітник АЗС.

Джерело: Нацполіція, KLO

Дослівно поліція: "За попередніми даними, кермач автомобіля "Ауді", 2002 року народження, не впорався із керуванням та здійснив зіткнення із колонкою на автозаправній станції, у результаті чого сталося загорання.

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Наразі відомо про трьох потерпілих, зокрема водій авто і пасажир, 2006 року народження, а також оператор АЗС, 1975 року народження, отримали опіки різного ступеня тяжкості. Лікарі госпіталізували потерпілих, їм надається медична допомога. Також в результаті пожежі пошкоджено кілька транспортних засобів".

Деталі: У KLO також розповіли подробиці виникнення пожежі на АЗС за адресою Броварський проспект 31/33 у неділю.

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Дослівно KLO: "За попередніми даними та свідченнями очевидців: водій кабріолету AUDI TT з пасажиром на дуже високій швидкості заїздили на АЗК з порушенням правил дорожнього руху (попередньо перетнувши три полоси). В результаті, не впоравшись з керуванням, врізалися в заправочну колонку АЗК, миттєво спричинивши пожежу. Наші камери зафіксували момент вибуху… Будівля заправки повністю згоріла. Разом з адміністративною будівлею".

 
фото поліції

Більше деталей: У KLO додали, що життю постраждалого співробітника АЗС нічого не загрожує.

Що передувало: Внаслідок пожежі на АЗС у Деснянському районі Києва постраждало троє осіб, серед них неповнолітній.

Теми: Київпожежа
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