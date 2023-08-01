Сотні мільйонів на відбудову Київщини дали компаніям з криміналом та без досвіду – ЗМІ

Сотні мільйонів гривень на відбудову Київщини без проведення тендерів виділили компаніям, які фігурують в кримінальних провадженнях, не мали відповідного досвіду, купленим на "Олх", а також структурам, які журналісти пов’язують з керівництвом Київської ОВА та Офісу президента.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: За даними журналістів, процес відбудови Київщини, який почався влітку минулого року, перетворився на суцільний хаос: більшість договорів з підрядниками підписано без проведення тендерів, самі договори або не публікувалися в системі Prozorro взагалі, або публікувалися з великим запізненням, на схожі роботи на одних і тих самих об’єктах могло бути одразу декілька замовлень і т.д.

Разом з тим головною претензією є вибір підрядників, які займаються відбудовою.

Орієнтовно 40 мільйонів гривень від Київської обласної державної адміністрації отримала компанія "Ласт Буд Кепітал". Вона, разом з кількома іншими фірмами, створеними пов’язаними між собою людьми, фігурують в низці кримінальних проваджень, що стосуються фіктивності, ухилення від сплати податків і підробки документів. Власник компанії говорити з журналістами про відбудову не захотів.

Понад 200 мільйонів гривень на відбудову в Бучі без тендерів віддали одній родині з Рівненської області. Роботами тут займалися ФОП Сергій Цибульський, його син Дмитро та на той момент компанія його брата "Грілана". Родина до цього не мала досвіду настільки масштабних робіт.

Сергій Цибульський свою появу на підрядах пояснив тим, що його родина після деокупації Київської області в якості волонтерів привезла в Бучу хліб, тут познайомилася з місцевими чиновниками, які нібито і запропонували працювати у відбудові.

Він навіть не зміг назвати точну кількість об’єктів, які бучанці довірили їм відновлювати, а відсутність частини договорів у системі Prozorro пояснив тим, що домовлялися з посадовцями усно.

Крім того, підрядів на приблизно 40 мільйонів гривень на відбудову Бучі отримала компанія з помилкою в назві – "Булівельна компанія "Відбудова". Bihus зазначає, що помилку можна пояснити поспіхом, адже фірму реєстрували юристи, виставили її на продаж на порталі оголошень OLX і ледь не одразу після купівлі новими власниками вона вже отримала перші замовлення.

Bihus.Info з’ясував, що директор підприємства Борис Лісовський раніше працював у київському КП "Київблагоустрій", де тоді ж працював Тімур Ткаченко – колишній бізнес-партнер Олексія Кулеби, який нині є заступником очільника ОП, але у 2022-му був керівником Київської ОВА, яка курувала процес відбудови і сама долучалася до роздачі підрядів. Раніше Кулеба також і особисто був причетний до роботи "Київблагоустрою", очолюючи профільний департамент КМДА.

Замовлення ще на 240 мільйонів гривень віддали ТОВ "Укрбуд-проект-реконструкція", яка має займатися відновленням Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації. На Сумщині правоохоронці розслідують діяльність цієї фірми, де компанія також отримували замовлення. В судових матеріалах йдеться, що місцевий чиновник, який привів цю компанію на підряди, раніше працював на родину власників, а сама ж фірма нібито не мала ресурсів на роботи з відновлення.

Цікаво також, що належить "Укрбуд-проект-реконструкція" Давіду Кізіменку – сину Олега Кізіменка – чиновника-сепаратиста, який після окупації Криму залишився там на посаді заступника мера Севастополя.

Фігурантом розслідування правоохоронців є ще одна компанія-підрядник – ТОВ "Атмосфера Інжиніринг Сістемз". Фірма отримала замовлення на ремонт пошкодженої покрівлі у розбитій росіянами багатоповерхівці у Бородянці. Але, за словами місцевих, робітники, розібравши дах восени, лишили його такому стані до січня. За цей час будинок сильно залило, в квартирах утворилася пліснява і почалися руйнування.

При цьому компанії планували віддати ще понад 80 мільйонів на капітальні ремонти: за 30 мільйонів фірма мала відновити той самий будинок на Центральній, в якому ремонтувала покрівлю, а ще за 50 мільйонів – пошкоджену багатоповерхівку неподалік.

Bihus.Info повідомляє, що коли журналісти почали розсилати запити і цікавитися процесом, чиновники різко передумали і несподівано розірвали з компанією угоди.

Дослівно: "Керівники частини міських та селищних рад від розмов з журналістами про відбудову відмовилися взагалі. Бучанські чиновники пояснили хаос із замовленнями і документацією війною та поспіхом.

Ексочільник КОДА, а нині заступник керівника ОП Олексій Кулеба в інтерв’ю журналістам заявив, що кримінальними шлейфами підрядників повинні займатися правоохоронці, що КОДА не було відомо про участь компаній, які фігурували в провадженнях, що підрядників намагалися обирати серед місцевих бізнесменів, а також що він особисто ні з ким ніяких перемовин і домовленостей не мав. Дмитро Назаренко, декілька разів відкладаючи розмову, в результаті надіслав стандартну письмову відписку".