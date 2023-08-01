Атака "Шахедів" на Харків: поранено чоловіка

Внаслідок атаки ворожих "Шахедів" на Харків є два влучання, один чоловік отримав поранення.

Джерело: видання "Суспільне" з посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка

Деталі: За попередньою інформацією начальника поліції, пише видання, РФ атакувала Харків "Шахедами", застосувавши близько 6-7 дронів.

"Щонайменше є два влучання: одне – у будівлі професійно-технічного училища, друге – у центральній частині міста. У будівлі ПТУ, попередньо, не було людей, у середмісті Харкова поранений один чоловік", – повідомляє "Суспільне" з посиланням на Тимошка.

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За словами начальника поліції, жодних військових об'єктів або скупчення військовослужбовців у місцях влучання не було.

За інформацією видання, близько половини триповерхової будівлі ПТУ зруйновано – обвалилися два поверхи центрального корпусу.

Нагадаємо: Раніше мер Харкова та голова Харківської ОВА повідомили, що російські загарбники вночі 1 серпня атакували місто дронами-камікадзе, внаслідок влучання спалахнула пожежа, дрон зруйнував 2 поверхи у гуртожитку.