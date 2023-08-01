У Харкові ворожий дрон атакував гуртожиток: зруйновано 2 поверхи

Руйнування у Харкові. СКРІНШОТ З ВІДЕО ПРОКУРАТУРИ

Російські загарбники вночі 1 серпня атакували Харків дронами-камікадзе, внаслідок влучання у місті спалахнула пожежа, дрон зруйнував 2 поверхи одного з гуртожитків.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, Харківська обласна прокуратура у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти завдали ударів по Харкову дронами-камікадзе. На місці влучання виникла пожежа, всі екстрені служби працюють".

Деталі: За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, інформація про постраждалих не надходила, додав очільник ОВА.

Терехов уточнив, що дрон зруйнував два поверхи одного з харківських гуртожитків.

"Щонайменше три прильоти. Усі у середмісті, у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється", – повідомив він.

Згодом Харківська обласна прокуратура показала наслідки нічного удару російських бехпілотників по місту.

За словами речника прокуратури Дмитра Чубенка, ворожі дрони вразили будівлю навчального закладу у Салтівському районі та спортивний об'єкт у Шевченківському районі, де поранено охоронця, якого госпіталізували.

Руйнування у Харкові Скріншот з відео прокуратури

Нагадаємо: Вночі 1 серпня у Шевченківському районі Харкова прогриміли вибухи.