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У Харкові ворожий дрон атакував гуртожиток: зруйновано 2 поверхи

"Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 06:10
У Харкові ворожий дрон атакував гуртожиток: зруйновано 2 поверхи
Руйнування у Харкові. СКРІНШОТ З ВІДЕО ПРОКУРАТУРИ

Російські загарбники вночі 1 серпня атакували Харків дронами-камікадзе, внаслідок влучання у місті спалахнула пожежа, дрон зруйнував 2 поверхи одного з гуртожитків. 

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, Харківська обласна прокуратура у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти завдали ударів по Харкову дронами-камікадзе. На місці влучання виникла пожежа, всі екстрені служби працюють".

Деталі: За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, інформація про постраждалих не надходила, додав очільник ОВА.

Терехов уточнив, що дрон зруйнував два поверхи одного з харківських гуртожитків.

"Щонайменше три прильоти. Усі у середмісті, у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється", – повідомив він.

Згодом Харківська обласна прокуратура показала наслідки нічного удару російських бехпілотників по місту.

За словами речника прокуратури Дмитра Чубенка, ворожі дрони вразили будівлю навчального закладу у Салтівському районі та спортивний об'єкт у Шевченківському районі, де поранено охоронця, якого госпіталізували.

 
Руйнування у Харкові
Скріншот з відео прокуратури

Нагадаємо: Вночі 1 серпня у Шевченківському районі Харкова прогриміли вибухи.

Теми: Харківобстріл
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