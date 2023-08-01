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США закликали РФ повернути Україні депортованих дітей

"Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 03:09
США закликали РФ повернути Україні депортованих дітей
ФОТО: GETTY IMAGES

Державний департамент США закликав РФ припинити депортацію українських дітей з окупованих територій, а вивезених – повернути додому.

Джерело: речник Держдепу Метью Міллер, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Одним із найжахливіших інцидентів, які ми бачили в цій війні, є депортація українських цивільних до Росії, включно з особами, яких насильно розлучили з їхніми родинами…

Ми продовжуємо закликати Росію припинити ці жорстокі дії та повернути українських дітей".

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Деталі: Міллер наголосив, що депортація дітей була одним з ключових чинників під час визначення позиції уряду США щодо скоєння РФ злочинів проти людяності.

Нагадаємо: Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав міжнародний кримінальний суд у Гаазі, відзвітувала, що з початку вторгнення в Україну окупанти вивезли до Росії понад 700 тисяч українських дітей.

Теми: СШАРосіядіти
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